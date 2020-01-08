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Среда, 08.01.2020
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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января
10:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Степанов день" отмечается 9 января (по старому стилю – 27 декабря).

Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола первомученика и архидиакона Стефана. Другие названия праздника: "Степановы труды", "Степаны зимние", "Святой Степан", "Праздник пастухов".

Стефан был евреем-эллинистом. За силу слова и веру в Христа его назначили архидиаконом. Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Умение высказываться и подкреплять свои дела чудесами и знамениями вызвали много негодования у фарисейцев. Стефан был схвачен и направлен в высшее еврейское судилище. На суде его оклеветали и приговорили к смерти в виде закидывания камнями. Когда на мученика обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу Богу и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним.

Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей. На Степанов день поили лошадей через серебро, чтобы не болели и были добрыми - "на могутность, на резвый ход весной в борозде с сохой-бороной". В деревне мальчишки носили по домам охапки сена, оставляя в каждом доме клочок для коровы, а хозяева их угощали. Также по углам двора ставили осиновые колья - чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: "Степанов день пастуха год кормит"; "В пастухи наймешься - вся деревня у тебя в долгу"; "На святого Степана каждый себе пан".

Еще в этот день девушки "хоронили" свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали "чашу пагубную", и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов - как если бы смывали тоску с сердца.

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Начинались молодёжные вечеринки. Во время Святок, несмотря на запрещения церкви, было принято колядовать - рядиться, устраивать игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять с Рождеством-Колядой, шутить, петь песни.

9 января угощались "колядками" - маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.

В народе говорили: "Пришел Степан - на нем красный жупан". Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шел снег - это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Поговорки и приметы

Если ночью луна окрасилась в красный цвет, то утро будет теплым и снежным.

Если на Степановы труды пошел снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод.

Если иней покрыл ветки деревьев, то урожай зерна будет богатым.

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Если опустился туман, то скоро наступит тепло.

Если все маленькие птички попрятались, то вскоре пойдет снегопад.

Если вороны начали гнездиться не на деревьях, а на снегу, то вскоре наступит тепло.

У лошади копыта начали потеть – ожидай быстрого прихода весны.

Лошадь фыркает либо на землю ложится – быть теплу.

Если к людям заяц прискакал, а гуси стали лапки поджимать, то жди холодов.

Родившиеся 9 января становятся хорошими хозяевами. Носить им следует яшму.

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