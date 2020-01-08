Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 января

Новости Украины:Народный праздник "Степанов день" отмечается 9 января (по старому стилю – 27 декабря).

Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола первомученика и архидиакона Стефана. Другие названия праздника: "Степановы труды", "Степаны зимние", "Святой Степан", "Праздник пастухов".

Стефан был евреем-эллинистом. За силу слова и веру в Христа его назначили архидиаконом. Стефан начал вести проповеди в Иерусалиме. Умение высказываться и подкреплять свои дела чудесами и знамениями вызвали много негодования у фарисейцев. Стефан был схвачен и направлен в высшее еврейское судилище. На суде его оклеветали и приговорили к смерти в виде закидывания камнями. Когда на мученика обрушился град камней, он вознес молитвы к Господу Богу и тот принял его душу, тем самым показывая его чистоту перед ним.

Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей. На Степанов день поили лошадей через серебро, чтобы не болели и были добрыми - "на могутность, на резвый ход весной в борозде с сохой-бороной". В деревне мальчишки носили по домам охапки сена, оставляя в каждом доме клочок для коровы, а хозяева их угощали. Также по углам двора ставили осиновые колья - чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц: "Степанов день пастуха год кормит"; "В пастухи наймешься - вся деревня у тебя в долгу"; "На святого Степана каждый себе пан".

Еще в этот день девушки "хоронили" свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали "чашу пагубную", и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов - как если бы смывали тоску с сердца.

Начинались молодёжные вечеринки. Во время Святок, несмотря на запрещения церкви, было принято колядовать - рядиться, устраивать игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять с Рождеством-Колядой, шутить, петь песни.

9 января угощались "колядками" - маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным.

В народе говорили: "Пришел Степан - на нем красный жупан". Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шел снег - это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Поговорки и приметы

Если ночью луна окрасилась в красный цвет, то утро будет теплым и снежным.

Если на Степановы труды пошел снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод.

Если иней покрыл ветки деревьев, то урожай зерна будет богатым.

Если опустился туман, то скоро наступит тепло.

Если все маленькие птички попрятались, то вскоре пойдет снегопад.

Если вороны начали гнездиться не на деревьях, а на снегу, то вскоре наступит тепло.

У лошади копыта начали потеть – ожидай быстрого прихода весны.

Лошадь фыркает либо на землю ложится – быть теплу.

Если к людям заяц прискакал, а гуси стали лапки поджимать, то жди холодов.

Родившиеся 9 января становятся хорошими хозяевами. Носить им следует яшму.