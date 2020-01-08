Крушение самолета: МАУ обнародовали имена погибших членов экипажа

Новости Украины:Авиакомпания МАУ обнародовала имена пилотов и бортпроводников, которые находились на самолете Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана.

Авиакомпания МАУ, самолет которой разбился в Иране, опубликовала имена погибших членов экипажа рейса PS752. Список появился на официальном сайте компании.

На борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Помимо них, погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Также погибли два пассажира-гражданина Украины.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.