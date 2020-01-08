В Украине за год сократилось количество переселенцев

Новости Украины:Количество зарегистрированных в Украине за год переселенцев сократилось почти на 80 тыс. человек.

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 8 января 2020 года, составило 1 млн 433 тысяч человек, сообщило Министерство социальной политики.

"По состоянию на 8 января 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, поставлено на учет 1 433 454 переселенца из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины в среду утром.

Таким образом, это на 5,2% или 78 тысяч 981 человека меньше, чем на январь 2019 года.

Как сообщалось, по состоянию на 2 января 2019 года на учете в Украине состояли 1 млн 512 тыс. 435 переселенцев.