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Дело Шеремета: Дугарь переводят в Киев под домашний арест

Дело Шеремета: Дугарь переводят в Киев под домашний арест
17:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Апелляционный суд не удовлетворил требование адвокатов подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь отпустить ее на поруки.

Апелляционный суд изменил место домашнего ареста военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве летом 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Так, адвокаты Дугарь заявили, что считают решение о ее круглосуточном домашнем аресте в Новомосковске Днепропетровской области незаконным, поскольку судом не были приняты во внимание их доводы, не дана оценка обоснованности подозрения и не рассмотрены возможности избрания иной меры пресечения.

Защитники отметили, что ходатайство следователя о применении меры пресечения не содержит обоснования необходимости именно в круглосуточном домашнем аресте на 60 суток.

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Кроме того, адвокаты считают, что при избрании меры пресечения судья не учел, что Дугарь проживает в арендованной квартире в Киеве, о чем защитники неоднократно подчеркивали во время судебного заседания и предоставили договор аренды.

"Кроме того, судом проигнорирован тот факт, что подозреваемая, имея соответствующий договор аренды, проживает в Киеве и обязана находиться под домашним арестом в Новомосковске Днепропетровской области. При том, что орган досудебного расследования по данному делу находится в Киеве, а потому для проведения дальнейших процессуальных действий Дугарь должна являться в Киев", - говорится в апелляции защитников.

Во время заседания судья зачитала имена лиц, которые готовы взять Дугарь на поруки, среди них народные депутаты разных созывов (члены фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь в Верховной Раде IX созыва, а также народный депутат VIII созыва Оксана Корчинская), военнослужащие и другие - всего 11 человек.

Выслушав стороны, коллегия приняла решение апелляцию защитников Дугарь удовлетворить, а постановление Печерского районного суда Киева об избрании ей меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля отменить и постановить новое - применить в отношении Дугарь круглосуточный домашний арест с запретом покидать место жительства в Киеве по адресу арендованной квартиры до 8 февраля и возложить на нее обязанности являться к следователю по вызову, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.

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Соответствующее решение присутствующие в зале встретили криками "Ганьба".

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которое проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

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13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

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Суд, Арест, Апелляционный суд, Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Яна Дугарь.
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