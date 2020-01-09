У кого сегодня день ангела: значения имени и поздравления

Новости Украины:Степан обладает сильным и незаурядным характером.

Значение: "Венок", "венец", "корона".

Происхождение: Имя происходит от древнегреческого слова "стефанос". Распространено во всей Европе в формах Этьен, Эстебан, Иштван, Стивен.

Характер: Маленький Степан — шаловливый и непоседливый мальчик, любит самые разнообразные игры. Общаться с ним легко и весело. Степан очень подвижен, и за учебниками ему усидеть трудно. Но, обладая хорошей памятью, он быстро схватывает нужный материал, легко его запоминает. Родителям может доставлять хлопоты своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, подмечая ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим характером труда. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Недолго помнит обиды.

Особенно хорошо себя ощущает в женском обществе. При дамах Степан блещет остроумием, он весел и предупредителен, для каждой женщины найдет удачный комплимент.

В семейной же жизни отношения Степана с женой будут складываться не так уж безоблачно. Чрезмерная общительность Степана будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается от случая к случаю, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Поздравления

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

Добрый ангел коснулся крылом тебя,

И с именинами тихонечко поздравил,

И мы тебе желаем счастья, радости, тепла,

Придерживайся, Степан, жизненных правил.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надежные тебя окружают,

Пускай в душе всегда поет весна,

Будь уверенным в себе всегда.

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть все задуманное непременно свершится.

Сегодня праздник светлый и красивый,

Наш Степан отмечает именины,

Мы шлем тебе пламенный привет,

Ты отличный парень, это не секрет.

Искренне желаем радости и счастья,

Пусть тебя минуют все ненастья,

Пускай задуманное сбудется,

Пусть все плохое позабудется.

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть все задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Твой день ангела, Степан,

Наконец случился!

если ты сегодня пьян –

Что ж, развеселился!

Пусть никто не упрекнет,

Отмечай, как надо,

Счастье в жизни точно ждет,

И любовь – в награду!

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С именинами, Степа, тебя поздравляю!

Не просто твое имя, Степан – "диадема":

Очень много оно, может быть, означает,

Но одно несомненно, что ты – драгоценен!

Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,

Юморной и подвижный родной человечек,

Быть уверенным, сильным, душою свободным,

И чтоб счастье твое было истинным, вечным!

Твой день ангела, Степан,

Наконец случился!

если ты сегодня пьян –

Что ж, развеселился!

Пусть никто не упрекнет,

Отмечай, как надо,

Счастье в жизни точно ждет,

И любовь – в награду!

С именинами, Степа, тебя поздравляю!

Не просто твое имя, Степан – "диадема":

Очень много оно, может быть, означает,

Но одно несомненно, что ты – драгоценен!

Я тебе пожелать хочу, Степа, сегодня,

Юморной и подвижный родной человечек,

Быть уверенным, сильным, душою свободным,

И чтоб счастье твое было истинным, вечным!