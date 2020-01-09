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Четверг, 09.01.2020
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В Украине началась регистрация на пробное ВНО

В Украине началась регистрация на пробное ВНО
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Информатор

Новости Украины:Регистрация для участия в пробном ВНО продлится до 24 января.

В Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание, которое продлится до 24 января, сообщает Министерство образования и науки.

"До 24 января каждый желающий может зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание. Участие в тестировании - не обязательно, но помогает участникам лучше подготовиться к реальному ВНО. Так, оно дает возможность правильно рассчитать время на решение тестов, заполнение бланков ответов, понять, как происходит процедура на практике, объективно оценить собственный уровень знаний, психологически настроиться на прохождение тестирования", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что пробное ВНО будет проходить в две сессии: 21 марта - по украинскому языку и литературе, а также 28 марта - по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Регистрация проходит на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

ВНО по математике станет обязательным

"Участие в пробном ВНО является платной услугой. Поэтому каждый региональный центр определяет ее стоимость самостоятельно, учитывая, в частности, расходы на печать и комплектованием материалов, оплату труда работников, привлеченных к организации", - напоминают в министерстве.

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Абитуриенты, ВНО, Пробное ВНО, Регистрация на ВНО.
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