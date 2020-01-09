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В Украине планируют объединить различные виды налогов

В Украине планируют объединить различные виды налогов
16:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Данил Гетманцев заявил, что нужно объединить единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Данил Гетманцев анонсировал объединение некоторых украинских налогов. Об этом глава комитета ВР по финансовым вопросам рассказал в эфире одной из украинских радиостанций. 

Он сообщил, что объединить планируется единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц и военный сбор. Данил Гетманцев заявил, что это тот шаг, который бизнес ожидает от правительства. 

По его словам, будет изменена сумма единого налога. В то же время, Данил Гетманцев отказался назвать конкретные суммы и расчеты. Он только сообщил, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц, или единого налога, должна составлять 15%, а не 18% как сейчас.

Гетманцев: не сомневаюсь, что парламент поддержит законопроект об игорном бизнес

Напомним, по словам главы комитета ВР по финансовым вопросам Даниила Гетманцева, игорный бизнес может пополнить бюджет страны на 4,5 миллиардов гривень.

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ВР, Налоги, Данил Гетманцев.
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