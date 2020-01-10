Психологическую помощь семьям погибших предложили более 50 волонтеров

Новости Украины:Более 50 волонтеров обратились в авиакомпанию и предложили свою профессиональную помощь не только родным и близким погибших в катастрофе, но и сотрудникам МАУ.

Более 50 волонтеров предложили оказывать психологическую помощь семьям погибших членов экипажа и пассажиров самолета МАУ, разбившегося 8 января вблизи Тегерана. Об этом сообщили в пресс-служба авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

"Волонтеры - профессиональные специалисты по кризисным ситуациям - мгновенно откликнулись на призыв авиакомпании МАУ о помощи семьям погибших членов экипажа и пассажиров рейса PS752 для оказания психологической помощи", - сообщили в авиакомпании.

Так, в течение 8 января, более 50 волонтеров обратились в авиакомпанию и предложили свою профессиональную помощь не только родным и близким погибших в катастрофе, но и сотрудникам МАУ, "которые в эти тяжелые дни находятся в состоянии постоянного стресса".

"Все 2500 сотрудников авиакомпании в той или иной степени вовлечены в преодоление последствий катастрофы в Иране: антикризисный штаб работает круглосуточно с целью максимального содействия скорейшего завершения расследования причин аварии, оказания помощи семьям погибших пассажиров и членов экипажа", - сообщили в компании.

В МАУ отметили, что такая работа продолжается в состоянии стресса, "поскольку трое трагически погибших пилотов и шесть бортпроводников были членами авиационной семьи МАУ".

Сейчас психологическая помощь оказывается семьям погибшего экипажа дома, в офисе авиакомпании, обеспечивается сопровождение к экспертным центрам МВД для проведения ДНК экспертизы.

В МАУ отметили, что работа психологов с сотрудниками авиакомпании "будет продолжаться, пока в этом будет необходимость".

В авиакомпании также поблагодарили всех, "кто оказывает поддержку в этот трудный момент".

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после взлета утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. Среди погибших - 11 граждан Украины (9 членов экипажа и 2 пассажира).