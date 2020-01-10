В Польше выразили соболезнования Украине по поводу катастрофы самолета МАУ

Новости Украины:Сейма Малгожата Госевская сделала запись в Книге соболезнований в Посольстве Украины в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

Вице-маршалок Сейма Малгожата Госевская в четверг оставила запись в Книге соболезнований в украинском диппредставительстве в Варшаве по поводу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

"Вице-маршалок Сейма Малгожата Госевская сделала запись в Книге соболезнований в Посольстве Украины в связи с катастрофой украинского самолета в Иране", - сообщили в посольстве.

8 января после взлета с тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев.

На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. В их числе 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. По данным МИД, в числе погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.