Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег

В ближайшие сутки, 10 января, погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения.
Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8°.
В Киеве - ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 0-3° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -30,7° в 1940 году.
Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на пятницу, 10 января, в городах Украины:
В субботу, 11 января, в Украине, кроме южной части, небольшой дождь и мокрый снег, днем на севере Левобережья умеренные осадки.
На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°. В Киеве 11 января также ожидается небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, вдень 3-5°.
Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua
12 января без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях, 12 января также на севере Левобережья около 0°.
В столичном регионе 12 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua
13-14 января синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.
На Киевщине 13-14 января без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.