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Пятница, 10.01.2020
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Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег

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Теплая зима: в Украину идут дожди, туман и мокрый снег
08:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине местами ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

 В ближайшие сутки, 10 января, погоду в Украине будет определять теплый и влажный воздух, атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8°.

В Киеве - ночью без существенных осадков, туман, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 0-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 января самая высокая температура днем была 9,8° в 2007 году, самая низкая ночью -30,7° в 1940 году.

Прогноз погоды на 10 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 10 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – +1...+3
  • Суммы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – +1...+3
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – +1...+3

В субботу, 11 января, в Украине, кроме южной части, небольшой дождь и мокрый снег, днем на севере Левобережья умеренные осадки.

На дорогах, кроме южных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях около 0°. В Киеве 11 января также ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, вдень 3-5°.

Прогноз погоды на 11 января, фото: meteo.gov.ua

12 января без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в восточных областях, 12 января также на севере Левобережья около 0°.

В столичном регионе 12 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 12 января, фото: meteo.gov.ua

13-14 января синоптики осадков не прогнозируют, лишь в восточных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла.

На Киевщине 13-14 января без существенных осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 13 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 января, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 10 января.
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