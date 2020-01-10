У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя происходит от греческих слов, "алекс" - защитник и "андрос" - мужчина.

В детском возрасте Александры нередко болеют, но если подростками начинают закаляться и заниматься физическими упражнениями, тогда из них вырастают крепкие и стойкие мужчины.

Александры упорно добиваются своей цели. Они могут стать во главе коллектива и умело управлять им, опираясь при этом на наиболее способных людей, доверяя им самые сложные дела. Имеют репутацию справедливых людей.

Одно из уязвимых мест Саши — слабость к вину. В состоянии опьянения теряют над собой контроль, начинают хвастаться и стремиться опередить партнеров по застолью. Но некоторые серьезные события в жизни родных и близких могут навсегда отвратить Сашу от увлечения спиртным.

Склонен мечтать о любви, а не любить. В отношениях с женщинами Александр прежде всего стремится быть обворожительным. Редко встретишь такого приветливого и обворожительного мужчину, как Александр. Подать руку, помочь надеть пальто, купить букет цветов — это у него вошло в привычку. Главное же оружие Александра — комплимент. Нет, Александр не играет, он и в самом деле верит в искренность своих комплиментов, так же как и в искренность своих признаний в любви. Беда в том, что, поклявшись любить вечно, Александр спустя некоторое время с таким же пылом и верой в охватившее его чувство будет клясться другой женщине.

Рожденные летом Александры особенно сильно любят детей, как своих, так и чужих. Рожденные в другое время года в отношениях с детьми более сдержанны.

Сложными натурами являются Александры с отчествами Николаевич, Владиславович, Дмитриевич, Олегович, Борисович, Семенович.

Поздравления

Имя славное ты носишь,

Им гордится можешь смело.

Защищать, как всем известно,

Благороднее нет дела.

Саша, пусть же имя станет

Путеводною звездою

И счастливым талисманом,

Что от бед земных укроет.

Александр, поздравляю от души и желаю всегда быть на высшем уровне, постоянно добиваться новых успехов и побед, хранить в сердце верную любовь и крепко дорожить истинной дружбой. Удачи в любых поисках и везения в любых делах.

Дорогой Александр, сегодня я от души тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть уверенным борцом за свое счастье и настоящим победителем. Пусть тебя ничего в этой жизни не пугает и не разочаровывает, пусть каждый день будет полон огня уверенности и целеустремленности. Удачи и успехов тебе, Александр, здоровья и отваги, достойных побед и любви.

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

Пусть сияет настроенье

Позитивом, добротой.

И, конечно, вдохновенье

Будет пусть всегда с тобой.

Александр, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда уверенно держать свои позиции и никогда бросать начатое на полпути. Пусть грандиозным будет успех в делах, пусть невероятным будет счастье в жизни. Желаю следовать по тропе удачи и непременно добиваться больших побед.

Александр — мужчина защитник,

Он надежда семьи с малых лет.

Обожает девчонок и книжки

И конфликты все сводит "на нет".

Вырастает достойным мужчиной,

Добивается целей своих.

Он не ищет по жизни причины,

Лишь возможностям шлет он привет.

Пожелаем мы вам, Александры,

Продвигаться упорно вперед.

Пусть вас ангел в пути окрыляет

И дорогою светлой ведет!

Ты заводной, красивый, видный,

Защитник — Александр,

В любви ты очень ненасытен,

А к бедам у тебя скафандр.

Тебя сегодня поздравляем,

Будь мужественным, сильным,

Твой праздник разделяем,

И выпивку осилим,

Желаем сердцем не стареть,

Любить и быть любимым,

И гриппом часто не болеть,

Душой не быть ранимым!

Скала, защитник и опора,

Тот парень, что не подведет.

Тебя сегодня поздравляем,

Объятья, поцелуи шлем.

Пусть что ни день — то вечно праздник,

Что ни знакомый — тот не плут.

А вдруг любовь — она одна чтоб,

А счастья — тут уж пусть мешок.

А если дождь — то тот из денег,

А проигрыш — то новый старт.

Секунда каждая на свете

Смогла чтоб радовать тебя.

Дорогой Саша, я тебя поздравляю от всего сердца и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.