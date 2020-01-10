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Пятница, 10.01.2020
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Мать фигурантов ”дела Хизб ут-Тахрир” рассказала о условиях их содержания в СИЗО

Мать фигурантов ”дела Хизб ут-Тахрир” рассказала о условиях их содержания в СИЗО
23:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Мать фигурантов ”дела Хизб ут-Тахрир” Узеира и Теймура Абдуллаевых рассказала о ненадлежащих условиях их содержания в СИЗО РФ.

Диляра Абдуллаева, мать фигурантов первой симферопольской группы ”дела Хизб ут-Тахрир” Узеира и Теймура Абдуллаевых, рассказала о ненадлежащих условиях содержания своих сыновей в СИЗО Таганрога Ростовской области РФ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Абдуллаева рассказала, что сегодня ей удалось посетить своих сыновей в СИЗО и поговорить с ними через стекло в кабине для свиданий.

”Я виделась с сыновьями неделю назад. А сегодня я увидела Теймура поседевшим. Он стал совсем седым... Это физиологический процесс, вызванный сильным стрессом. Эти жуткие и нечеловеческие условия содержания, эти изощренные физические пытки и постоянное психологическое давление, а также карцерный холод повлекут за собой неизлечимые последствия”, - написала мать политзаключенных.

Сыновья рассказали ей об условиях содержания в СИЗО. Так, Узеира содержат в одиночной камере в спецблоке под постоянным видеонаблюдением, он полностью изолирован от других заключенных, а Теймура - в подвале, в маленьком, холодном и сыром помещении со строгими условиями содержания.

”Оказывается, стены в щелях и очень пронизывающий холод в камере. Я вот удивляюсь, как они были вообще без одеяла (недавно Абдуллаевой удалось передать сыновьям теплые одеяла, которых в СИЗО не выдали - УНИАН), а сегодня уже ровно месяц, как они в Таганроге. Оказывается, они часть одеяла стелят под себя на ”нары”, а второй половиной одеяла укрываются, потому что и матраса тоже нету”, - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5 «Участие в деятельности террористической организации») и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (по ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).

24 декабря Верховный суд РФ смягчил приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5.

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РФ, Дело Хизб-ут-Тахрир, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев.
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