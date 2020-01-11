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В Украине активно пресекают деятельность нелегальных АЗС

В Украине активно пресекают деятельность нелегальных АЗС
11:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Прокуратура пресекла деятельность 631-й нелегальной АЗС.

Прокуратура совместно с правоохранительными органами начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Телеграмм.

В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС - добровольно демонтированы.

Гончарук: За три недели правоохранители закрыли 439 нелегальных АЗС

Работа на данном направлении продолжается.

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Прокуратура, АЗС, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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