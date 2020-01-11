В Украине активно пресекают деятельность нелегальных АЗС

Новости Украины:Прокуратура пресекла деятельность 631-й нелегальной АЗС.

Прокуратура совместно с правоохранительными органами начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Телеграмм.

В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС - добровольно демонтированы.

Работа на данном направлении продолжается.