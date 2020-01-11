Старый Новый год 2020: самые красивые щедривки на украинском и русском языках

1 Щедрик добрий, я не гірший Дайте млинця, котрий більший! Що щедрушка-то пампушка, Що й щедрик-то вареник.

2 Ми прийшли вас посівати, Щоб усіх пошанувати. Сієм, сіємо зерном, Новий рік щоб був з вином. Від їди щоб стіл ломився, Щоб і хліб не перевівся. Сієм, сієм, посіваєм, Щастя й радості бажаєм. Щоб і дома, і на полі Вам всього було доволі. Сієм, сієм, посіваєм, З Новим роком Вас вітаєм!

3 Щедрик на бедрик. Дайте вареник Маті казала. Щоб дали сала. Батько сварився. Щоб не барився. Та давайте хутчій, Побіжимо шпарчій. Бо короткі свитки Нам померзнуть литки.

4 Щедрівонька щедрувала, під віконце підбігала, Що ти, тітко, напекла, Винось нам до вікна. Що ти, дядьку, нам напік, Винось нам аж на тік. Мати казала, щоб дали сала, Батько сварився, щоб не барився.

5 Щедрик ведрик, Дайте вареник, Грудочку кашки, Кільце ковбаски, Ще того мало - Дайте сала, А як донесу, Дайте й ковбасу.

6 Сію, сію, засіваю, Вашу хату не минаю, З Новим роком йду до хати, Щось вам маю віншувати: Щоби діти всі здорові, Їсти кашу всі готові, Щоб вам була з них потіха, А нам грошей хоч півміха!

7 Добрий вечір тобі, пане Господарю: Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Застеляйте столи, та все килимами: Радуйся, Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці: Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три празники В гості: радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

8 Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, Господаря викликати: - Вийди, вийди, господарю, Подивися на кошару, Там овечки покотились, А ягнички народились. В тебе товар весь хороший, Будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, В тебе жінка чорноброва, Щедрик, щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка.

9 Коляд-коляд-колядець, А я хлопець-молодець Я прийшов до вас додому У ці царськії хороми. Я ходив, колядував, Усе думав та гадав, Чи дадуть мені грошину Хоч маленьку копійчину, Чи дадуть мені цукерку, Ну або ще щось смачненьке… Файну колядку знаю я Ось моя вся коляда

10 Коляд, коляд-колядниця, Добра з медом паляниця. А без меду не така, Дайте дядьку п`ятака, А п`ятак не важний, Дайте руб бумажний, А в рублю три дирочки, Дайте ще горiлочки, а горiлка кисла — дайте рублiв триста.

11 Щедрик-ведрик, Дай вареник! Ложечку кашки, Наверх колбаски. Этого мало, Дай кусок сала. Выноси скорей, Не морозь детей!

12 Щедрівонька щедрувала, під віконце підбігала, Що ти, тітко, напекла, Винось нам до вікна. І вареник, і пиріг Неси швидше на поріг! Що ти, дядьку, там напік, Винось нам аж на тік. А ви тітко на запаску Кладіть в торбу ще й ковбаску. Щоб добро у вас бувало Несіть нам шматочок сала. Хай вам Бог за ці дари Дасть багатії отари, Поросята і корови. Та бувайте всі здорові!

13 Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! На Новый год, на ново счастье — Уродись пшеничка, Горох, чечевичка! На поле – копнами, На столе – пирогами! С Новым годом, С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!