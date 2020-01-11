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Старый Новый год 2020: немного о празднике

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Старый Новый год 2020: немного о празднике
11:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ночь с 13 на 14 января в Украине будут отмечать "Старый" Новый Год.

Старый Новый год, который отмечается ежегодно с 13-го на 14-тое января, завершает череду новогодних праздников.

Дата празднования связана с историей.

Разница в 13 суток между юлианским и григорианским календарем была зафиксирована в далеком 1918 году. Ввиду этого перехода, число 1 января старого стиля – это 14 января нового. Так и возник у нас в стране еще один Новый год, который принято называть Старым.

На "Старый" Новый год собираются семьей, родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны сбыться в новом году.

Как и любой другой народный праздник, старый Новый год окружен множеством примет и поверий. А если вспомнить, что он припадает как раз на середину Святок, то становится понятным, почему эта дата считается одной из лучших для гаданий и всякого рода предсказаний будущего:

  • Важной приметой после наступления Старого Нового Года считается приметить, кто первым зайдет в дом. В народе говорят, что 14 января первым переступить порог дома должен обязательно мужчина - то подарит семье благополучие и успех во всех начинаниях наступившего года. 

  • Для привлечения богатого урожая принято утром 14 января стряхивать снег с кустарников и деревьев. Если зима выдалась не снежной - не беда, можно просто потрусить ветки.

  • Пчеловоды примечали: если поутру на старый Новый год лежит замерзший иней на ветках, то можно быть уверенным, что в наступившем году будет очень вкусный мёд. 

  • Ни в коем случае нельзя на Старый Новый Год заниматься уборкой в доме и выносить мусор, потому как вместе с мусором можно «вынести» из дому успех и даже здоровье. 

Праздновать Старый Новый год принято с 13-го на 14-тое января. В полночь открывают шампанское, загадывают сокровенное желание, угощаются кашей с мясом, блюдами из свинины, потому что 14-го января - день Василия, который является покровителем земледелия и свиноводов.

Именно поэтому самое главное блюдо на праздничном столе – пшеничная или ячневая каша со свининой. Еще готовят кутью – это особая священная еда, которая должна быть щедрой и богатой, с добавлением самых разных продуктов: меда, халвы, мака, цукатов, изюма.

Для того, чтобы провести весь год правильно, стоит соблюсти основные правила.

Что нельзя делать на Старый Новый год:

1. В этот день не стоит произносить слово "тринадцать".

2. Нельзя обижаться и быть злопамятным.

3. Нельзя ссориться и ругаться.

4. В Старый Новый год нельзя давать в долг, иначе весь год вы будете должником.

5. Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым должен войти мужчина, поэтому посевать ходят только мальчики.

6. В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

7. Не выносите в этот вечер из дома мусор.

Главные обряды празднования — щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходят по домам носят специальные посохи с симвомами звезд и солнца, поют обрядовые песни-щедривки, танцуют и шутят. Компанию сопровождает Коза Маланка, в которую переодевается молодежь.

Старый Новый год 2020: какого числа, история и традиции

Утром 14 января в Украине принято засевать. Согласно этому ритуалу на "Старый" Новый год парни засевают зерном сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом всегда желают счастья, достатка и урожая в новом году.

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Праздник, История, Традиции, Приметы, Старый новый год, Старый Новый год 2020.
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