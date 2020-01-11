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Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления

Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
17:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется крушение самолета "МАУ" в Иране.

Офис генерального прокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в субботу.

Отмечается, что следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Зеркаль: Иран нарушил несколько обязательств, предусмотренных международным правом

Как сообщалось, амолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

8 января Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), досудебное следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

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Авиакатастрофа, СБУ, Прокуратура, Иран, МАУ, ОГПУ.
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