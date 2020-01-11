Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
Правительство выплатит материальную помощь семьям погибших в катастрофе PS752
PS752: Правительство выплатит материальную помощь
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана"

ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана"
23:26 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:ГБР: Формирование специального следственного подразделения по ”делам Майдана” завершено.

В Государственном бюро расследований укомплектовано специальное подразделение по расследованию ”дел Майдана”.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

”32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по ”делам Майдана” завершено”, - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, осуществлены во исполнение закона Украины ”О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГБР, Дело Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
04 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
05 Полезен, но когда в меру: чем может быть опасен зеленый чай
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Иран не должен обладать ядерным оружием&quot;: Германия намерена сохранить СВПД
Германия намерена сохранить СВПД
В Филадельфии создали почетное консульство Украины (Фото)
В Филадельфии создали почетное консульство Украины
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
СМИ: Меган Маркл решила вернуться в Голливуд и начать сотрудничество с Disney
СМИ: Меган Маркл решила вернуться в Голливуд и начать сотрудничество с Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь