ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана"

Новости Украины:ГБР: Формирование специального следственного подразделения по ”делам Майдана” завершено.

В Государственном бюро расследований укомплектовано специальное подразделение по расследованию ”дел Майдана”.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

”32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по ”делам Майдана” завершено”, - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые расследовали и осуществляли процессуальное руководство по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, осуществлены во исполнение закона Украины ”О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований”.