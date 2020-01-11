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В Филадельфии создали почетное консульство Украины (Фото)

В Филадельфии создали почетное консульство Украины (Фото)
23:57 Сб, 11 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Филадельфии подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины.

В американском городе Филадельфии открывается почетное консульство Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице на Facebook.

"Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, которые проживают или находятся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из крупнейших городов восточного побережья США, бывший временной американской столицы — городе Филадельфия (штат Пенсильвания)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что этот город является одним из крупнейших центров украинской общины Америки.

11 января посол Украины в США Владимир Ельченко принял участие в официальной церемонии подписания соглашения об учреждении почетного консульства и предоставления консульских функций и обязанностей почетного консула вице-президенту Украинской федерации Америки Ирине Мазур.

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Украина, США, Филадельфия, Консульство.
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