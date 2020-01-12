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12 января - приметы и обряды на Анисьин день

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12 января - приметы и обряды на Анисьин день
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Анисьин день" отмечается 12 января (по старому стилю – 30 декабря).

В православном церковном календаре это день памяти святой Анисии Солунской. В простонародье ее прозвали Желудочницей, так как в первых числах января обычно забивали свиней и готовили фаршированный желудок. Другие названия праздника: "Анисья", "День Анисии Желудочницы", "Порезуха", "Анисьи зимние".

Анисия родилась в III веке в городе Солунии (Греция) в богатой христианской семье. Она рано стала сиротой. В наследство получила много богатств. В те времена, по приказу императора Максимиана, христиан преследовали, подвергали пыткам и казни. Анисия, зная, что богатые не могут попасть в Небесное Царство, раздала свои деньги, отпустила на волю всех рабов, а сама стала помогать нищим, сиротам и христианам, которые томились в тюрьме.

По древнему обычаю в Анисьин день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго. Существовало несколько традиционных рецептов приготовления желудков (или, как их еще называли, кендюхов). Например, их начиняли грудинкой, луком и солью, а потом жарили на огне. Популярен был вареный желудок, также фаршированный — но уже мясом с головы свиньи. 

Поскольку Анисьин день — это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний. Приготовленную пищу в этот день не солят, иначе беда в дом придет. Запрещается заниматься рукоделием и принимать подарки от незнакомых людей. Найденный в этот день платок на дороге символизирует о скором наведении порчи на человека.

К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: "Не проси у Анисьи тепла"; "К Анисье холода пришли". Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.

Сны, приснившиеся 12 января означают следующее: летать во сне - совершить роковую ошибку; увидеть зубы - быть выгнанным с работы с величайшим позором; увидеть целование или свадьбу - к ссоре с супругом.

Поговорки и приметы:

Если в этот день дует южный ветер, то лето будет теплым, а урожай богатым.

Знаменательные события в истории: 12 января 2020 года
Знаменательные события в истории: 12 января 2020 годаЧитать полностью

Если пошел снег, то лето будет дождливым.

Если на Анисью днем стоит ясная погода – будет потепление.

Если на ночном небе не будут светить звезды, то погода поменяется.

Если на Анисьин день зачирикали воробьи, то оттепель не за горами.

Если в этот день подул ветер с запада, то летняя рыбалка будет богатой.

Родившиеся 12 января могут стать хорошими охотники.

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Святки, День Федоры, Зимние святки, Анисья Желудочница, Анисьин день, Анисьи зимние.
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