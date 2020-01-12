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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
11:36 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:13 января - это вечер колядок и канун Старого Нового года.

Согласно народным поверьям, в этот день нужно было соблюдать народные обряды и по приметам судить о том, какой будет погода в течение всех 12 месяцев. Во многом приметы совпадали с 1 января. Считалось, что это наиболее удачный день для гаданий, во время которых можно узнать правду о будущем.

13 января – это Васильев вечер и Старый Новый год, Щедрый вечер. Принято было в полночь стряхивать снег с деревьев – это сулило хороший урожай. Если на Васильев вечер ветер приходит с южной стороны, это обещает хорошие удои и улов рыбы. Если ветер 13 января дует с Востока, то будет хороший урожай фруктов. Кстати, в соответствии со старыми обычаями, отмечали не День Василия, а именно его канун – Васильев вечер. Его называли Щедрованием или Щедрым вечером. Распространены были в этот период святочные гадания. Люди говорили: "Что нагадаешь на Васильев вечер, то и сбудется". Кроме того, 13 января гадали девицы на женихов. Существовало поверье, что в этот вечер ведьмы крадут месяц, чтобы никто не видел гуляний нечистой силы. Имеются и приметы, связанные с этим днем.

Распространен обряд варения каши на Васильев вечер. Кашу 13 января готовили до рассвета. Хозяйка вынимала чугунок из печи и произносила: "Просим к нам в дом, со своим добром". После этого осматривала кашу: если чугунок был полным, то это сулило удачный год, а если чугунок был наполненным не до краев, то это сулило несчастье. Также на Васильев вечер ходили в гости, угощались пирогами и блюдами из свинины.

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Многие считали число 13 несчастливым и старались не начинать в этот день никаких новых дел, не планировать ничего важного. Единственное, 13 января – праздновали Старый Новый год шумными гуляниями и застольями. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться Святому Василию.

Народные приметы на 13 января

Если ночь выдается звездной и ясной, то урожай будет богатым и обильным.

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Если на Меланию стоит теплая погода, то это примета к тому, что лето будет дождливым.

Если человек родился 13 января, то он наделяется даром предвидения и способен предсказывать будущее. В качестве оберега ему рекомендуется носить лазурит и хризолит.

На столе обязательно должны присутствовать блюда из свинины – скот будет плодовитым, а в семье будет царить лад и мир. Чем обильнее застолье, тем более удачным будет весь год.

Если хозяева хорошо примут колядовщиков, то это принесет им счастье, и наоборот.

По примете 13 января на улице туман, значит, в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым Сильная вьюга сулит богатый урожай орехов.

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Если небо звездное, то будет много ягод и грибов.

Если на Васильев вечер выпадает новолуние, то реки весной из берегов не выйдут. Оттепель 13 января обещает дождливое лето.

Если солнце стоит высоко – садоводы соберут богатый урожай.

Если ночь безлунная, то это нечистая сила месяц украла.

Считать мелочь в этот день нельзя – это предвещает слезы.

Все сны в этот день считаются вещими.

Если заболеешь на Старый Новый год, то выздоравливать будешь медленно.

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Праздник, Традиции, Приметы, Щедрый вечер, Обряды, 13 января, Васильев вечер, Какой завтра праздник, Старый Новый год 2020, День святой Мелании.
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