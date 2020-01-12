Щедрый вечер и праздник Меланки 2020: как отмечают 13 января

Новости Украины:Завтра, 13 января, украинцы празднуют Щедрый вечер и праздник Меланки.

Вечером, 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки. Согласно языческому поверью, Миланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной, чтобы известить хозяев о последующих торжествах. По древним мифам, кроме сына, у всеединой Лады - матери богов в славянской мифологии, верного побратима бога Луны, была еще дочь, которую все называли Миланка. Когда князь-Луна был на охоте, свирепый змей похитил из серебряного терема Миланку и спрятал в подземное царство.

Освободил ее богатырь Безпальчик-Васильчик и женился на ней. Поэтому на Щедрый вечер еще празднуют Василия. По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланко) - святой Мелании Римлянки, которая жила в Риме в IV-V вв.

Следуя украинской новогодней обрядности, вечер с 13 на 14 января называют Щедрым. Для него готовят щедрый праздничный новогодний стол - второй раз в зимние праздники варится кутья, но уже скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мягкие мясо, жаркое и т.д.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной. В некоторых селах готовят традиционное праздничное блюдо - кровянку, его называют Маланка. Также выпекают специальные хлеба Маланку и Василия. За стол, как и в новогоднюю ночь, садятся всей семьей. Ругаться в этот день нельзя.

На праздник Маланки принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей, а девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают. Переодевания сопровождаются традиционным новогодним обрядом, который со временем трансформировался в общественную праздничную забаву, некий своеобразный сельский карнавал с использованием масок, переодеваний, разыгрыванием забавных сценок-интермедий. По давней традиции в парубоцкой "Меланке" роль главного обрядового персонажа играл парень, переодетый в женский народный костюм.

Девушки также ходят щедровать с "Меланкой": самую красивую одевают как "невесту", а на роль "жениха" переодевают другую девушку. Традиционные карнавальные образы "Меланки" это - Коза (отсюда пошел обряд "водить Козу"), Медведь, Журавль, Бык, Лошадь, а также Дед, Баба, Жених и Невеста, Кузнец, Трубочист и др. Щедруют, водят Козу, Меланку с музыкой, танцами, пантомимой, обрядовыми играми с масками до полуночи, поскольку наступал Новый Год, и заканчивался Щедрый вечер.