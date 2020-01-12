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В Telegram заблокировали более 200 наркоадресов

В Telegram заблокировали более 200 наркоадресов
16:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В полиции заявили, что благодаря неравнодушным гражданам, удалось заблокировать свыше 200 наркоадресов.

В МВД заявили, что с помощью чат-бота для Telegram получилось заблокировать порядка 200 наркоадресов. 

В министерстве заявили, что за время работы программы было проверено 4769 изображений; 7318 адресов в Telegram; 811 адресов веб-сайтов. 

Как говорится в сообщении, с помощью граждан было заблокировано свыше 214 адресов, которые использовались для продажи наркотиков. Среди них были и интернет магазины, которые находились на оккупированных территориях. 

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Также сообщается, что с момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысячи пользователей Telegram. Почти 4 тысячи пользователей выразили желание и дальше помогать правоохранителям бороться с наркоманами в интернете. 

Напомним, полиция задержала участников преступной группы, которые ограбили одно из почтовых отделений в Могилев-Подольском.

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Наркотики, Telegram, Нацполиция, Месенджер.
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