Суперлуние в 2020 году – когда будет в Украине

Новости Украины:Это событие имеет важное астрологическое значение.

Помимо известных нам лунных фаз существуют и другие важные состояния Луны. В этот раз речь пойдет о так называемых суперлуниях, которых в 2020 году будет целых четыре.

Ученым удалось доказать, что Луна влияет на состояние людей. Однако не во все дни это влияние одинаково сильно. Во время суперлуния это влияние наиболее ощутимо и бескомпромиссно, поэтому о нем стоит знать заранее.

Что такое суперлуние

Чтобы узнать, что это, нужно обратиться за помощью к астрономии. Известно, что Луна не находится всегда на одном и том же расстоянии от Земли. Оно меняется постоянно из-за эллиптической формы орбиты Луны и лежит в диапазоне от 360 до 405 тысяч километров.

Когда Луна находится максимально близко к Земле, это положение называется перигеем. Если в момент перигея случается Полнолуние, то оно называется суперлунием. Луна в такие моменты ближе, поэтому кажется больше и светит значительно ярче.

Астрология о суперлунии

Астрологический смысл такого события достаточно прост. Если Луна к нам ещё ближе, значит, и ее воздействие на человечество и на каждого из нас в отдельности еще более мощное.

В дни суперлуния полная фаза обретает особую мощь. В такие дни могут происходить природные катаклизмы, люди могут становиться очень раздражительными и легко возбудимыми.

Суперлуния 2020 года

Первое подобное событие произойдет 9 февраля. В этот день будет Полнолуние во Льве. Это значит, что данное суперлуние станет самым опасным в 2020 году. Стихия Огня вселит в людей непреодолимое желание добиваться своего всеми возможными методами.

Второе суперлуние запланировано на 9 марта. Это достаточно безобидное по меркам полной Луны время, потому что пройдет день под эгидой Девы. Стихия Земли утихомирит нас, но останется вероятность конфликтов внутри семьи. Желательно провести этот день в уединении. Эксперты сайта советуют пользоваться заговорами от скандалов и ссор в подобные периоды.

8 апреля произойдет третье такое событие. Луна в Знаке Весов будет негативно воздействовать на нашу самоидентификацию, на ощущение реальности вокруг. Чтобы преодолеть все трудности данного суперлуния, вам придется взять себя в руки и стараться не рисковать лишний раз. Труднее всего в этот день придется самовлюбленным людям.

7 мая — последнее суперлуние в году. Оно пройдет под эгидой Скорпиона, что означает возможные вспышки ревности, злости и появление новых обид. Найти нового друга или вторую половинку в такой день почти невозможно, зато можно поругаться с близким человеком так, что вы уже никогда не помиритесь.

Суперлуния вытягивают наружу все наши страхи и предрассудки. Они заставляют нас ревновать, раздражаться по мелочам. Избавиться от беспокойства помогут пять полезных техник.