13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер

Новости Украины:Согласно церковному календарю, день святой Мелании - покровительницы домашнего очага, беременных и рожениц.

Сегодня Православная церковь чтит память святой Мелании Младшей (384-439) ‒ дочери сенатора Валерия Публиколы. К христианству её привела бабушка по отцу – Мелания Старшая, которая после смерти супруга дала обет целомудрия, раздала свои богатства нищим и вела аскетический образ жизни.

Отец видел в дочери наследницу, и когда той исполнилось 14 лет, выдал её насильно замуж за богатого юношу Апиниана. Девушка умоляла супруга жить в непорочности, но под влиянием родителей он настоял на рождении детей, чтобы продолжить род. Первой у Мелании родилась дочь, которая умерла через несколько лет после рождения. Вторым ребёнком был мальчик, умерший сразу после родов.

После случившегося Мелания сильно заболела. Супруг, видя её страдания, пообещал Господу дать обет целомудрия, если она выздоровеет. Мелания чудесным образом исцелилась, и Апиниан исполнил своё обещание.

Через несколько лет отец Мелании сильно заболел и понял, что дни его сочтены. Он позвал к себе дочь и на смертном одре просил прощения за свои поступки, умоляя молиться за него.

После смерти отца Мелания с супругом продали своё имение в Италии и уехали в Северную Африку. На вырученные от продажи деньги они помогли многим бедным и больным, давали деньги на восстановления церквей. В 417 году Мелания вместе с супругом и матерью переезжают в Палестину. Святая прожила там 22 года. Чувствуя приближение кончины, Мелания едет в Вифлеем, где принимает участие в Рождественской службе. Умерла она 31 декабря, произнеся перед кончиной: «Как угодно было Господу, так и сделалось».

Ночью с 13 на 14 января гадают по ветру, смотрят, откуда он будет дуть:

с юга – год будет благополучным, а лето жарким;

с запада – к изобилию рыбы и молока;

с востока – к урожаю фрукты.

Приметы и поверья

Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.

Снег в этот день сулит урожайный год.

Если погода тёплая, то лето будет дождливым.

Много инея на деревьях – к хорошему сбору мёда и урожаю зерновых культур.

Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.

Оттепель – к дождливому лету.

Вьюга – к богатому урожаю орехов.

Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.

Заболеть на Старый Новый год – дурная примета. Выздоравливать человек будет долго.

Сны, приснившиеся 13 января, считаются вещими.

В этот день нельзя пересчитывать мелочь – к слезам.

Человек, рожденный 13 января, склонен к ведовству и легко будет постигать премудрости. В качестве талисмана ему подходит лазурит, хризопраз или хризолит.