Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание

Новости Украины:Празднование Старого Нового года — хорошая традиция, и эксперты рекомендуют подготовиться к этому событию заранее.

Старый Новый год — прекрасный праздник и дань традициям. В это время можно вновь загадать желание, которое обязательно исполнится в 2020 году, но сделать это нужно правильно, чтобы Вселенная откликнулась на просьбу.

Волшебная новогодняя ночь повторится вновь с 13 на 14 января, когда Новый 2020 год окончательно вступит в свои права. А для того, чтобы привлечь позитивные перемены в жизнь, стоит научиться загадывать желания так, чтобы они непременно сбывались.

Как исполнить желание в Старый Новый год

Чтобы заветная мечта стала реальностью, важно, чтобы она была выполнима. Загадывать что-то сказочное и то, чего не бывает, нет смысла. Желание должно быть точным, поэтому стоит записать его на листке бумаги. Написанное должно звучать так, словно мечта уже сбылась, без отрицательных частиц. Тем, кто хочет конкретный предмет, стоит описать все желаемые характеристики, чтобы не получить кота в мешке.

Желание лучше всего визуализировать: найти подходящее изображение и положить его на видное место. Это может быть дом мечты, полный кошелек денег, машина определенной марки и модели, путешествие в страну мечты и прочее.

Изображение или рисунок ближе к полуночи кладут на листок с желанием, сосредотачиваются на нем и ровно в полночь под бой курантов мысленно или вслух формулируют его, а затем произносят:

"Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится".

После того, как желание загадано, листки убирают в укромное место и периодически достают, чтобы мысленно сосредоточиться.

Загадать желание можно и традиционным способом: сжечь листок с написанным, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить, уложившись в одну минуту, пока бьют куранты.

В Старый Новый год нужно верить в чудо, и не просто верить, а быть уверенным в том, что заветная мечта действительно станет реальностью. Нужно помнить о двух вещах: никому не рассказывать о своем заветном желании и не загадывать того, что может причинить вред окружающим.