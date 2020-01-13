Скачать
Понедельник, 13.01.2020
В Украине начали действовать новые стандарты банковских счетов
В Украине начали действовать новые стандарты банковских счетов
Правительство планирует отменить 40% форм Госстата
Правительство планирует отменить 40% форм Госстата
Стаховский узнал соперника по квалификации Australian Open
Стаховский узнал соперника по квалификации Australian Open
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января

Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание

Смотрите фото (3)
Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
10:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Празднование Старого Нового года — хорошая традиция, и эксперты рекомендуют подготовиться к этому событию заранее.

Старый Новый год — прекрасный праздник и дань традициям. В это время можно вновь загадать желание, которое обязательно исполнится в 2020 году, но сделать это нужно правильно, чтобы Вселенная откликнулась на просьбу.

Волшебная новогодняя ночь повторится вновь с 13 на 14 января, когда Новый 2020 год окончательно вступит в свои права. А для того, чтобы привлечь позитивные перемены в жизнь, стоит научиться загадывать желания так, чтобы они непременно сбывались.

Как исполнить желание в Старый Новый год

Чтобы заветная мечта стала реальностью, важно, чтобы она была выполнима. Загадывать что-то сказочное и то, чего не бывает, нет смысла. Желание должно быть точным, поэтому стоит записать его на листке бумаги. Написанное должно звучать так, словно мечта уже сбылась, без отрицательных частиц. Тем, кто хочет конкретный предмет, стоит описать все желаемые характеристики, чтобы не получить кота в мешке.

Желание лучше всего визуализировать: найти подходящее изображение и положить его на видное место. Это может быть дом мечты, полный кошелек денег, машина определенной марки и модели, путешествие в страну мечты и прочее.

Старый Новый год: Сегодня украинцы празднуют Маланку и щедруют
Старый Новый год: Сегодня украинцы празднуют Маланку и щедруютЧитать полностью

Изображение или рисунок ближе к полуночи кладут на листок с желанием, сосредотачиваются на нем и ровно в полночь под бой курантов мысленно или вслух формулируют его, а затем произносят:

"Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится".

После того, как желание загадано, листки убирают в укромное место и периодически достают, чтобы мысленно сосредоточиться.

Загадать желание можно и традиционным способом: сжечь листок с написанным, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить, уложившись в одну минуту, пока бьют куранты.

В Старый Новый год нужно верить в чудо, и не просто верить, а быть уверенным в том, что заветная мечта действительно станет реальностью. Нужно помнить о двух вещах: никому не рассказывать о своем заветном желании и не загадывать того, что может причинить вред окружающим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Желание, Новый год, Приметы, Старый новый год, Старый Новый год 2020, Как правильно загадать желания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
02 Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
03 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
04 Тренер Аталанты: Хотел убить Малиновского
05 Аномальный холод в Афганистане: погибших уже 24
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Старый Новый год: Сегодня украинцы празднуют Маланку и щедруют
Сегодня украинцы празднуют Маланку и щедруют
Что рассмотрит Верховная Рада в первую рабочую неделю нового года
Что рассмотрит Рада в первую рабочую неделю нового года
В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю
В Украине будет сухо и тепло: синоптики дали прогноз на неделю
Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь