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ТОП-3 обряда против бедности и невезения на Старый Новый год 2020

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ТОП-3 обряда против бедности и невезения на Старый Новый год 2020
11:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Старый Новый год случаются чудеса, ведь этот праздник не менее важен, чем Новый год.

Проводы Старого Нового года — это время не только для веселья, но и для привлечения процветания. Избавиться от бедности и привлечь удачу помогут проверенные обряды.

В ночь с 13 на 14 января можно запросто привлечь в жизнь необходимые блага, если знать, как это делать. Эксперты рекомендуют познакомиться с проверенными обрядами, которые позволят притянуть в жизнь финансовые потоки и удачу.

Обряд на избавление от бедности

В полночь горсть монет пересыпают из руки в руку, приговаривая:

"Со старым годом прощаюсь, бедность в нем оставляю, благополучие в жизнь привлекаю. Как полночь пройдет, так и денежная удача в дом войдет".

Монеты раскладывают по укромным уголкам, а одну из них прячут в кошелек и не тратят в течение всего года, чтобы финансы не утекали сквозь пальцы.

Обряд от невезения

Справиться с неудачами и стать успешнее можно, если провести обряд в ночь с 13 на 14 января. Для этого заранее пишут все, от чего хотят избавиться, а также составляют список неудач, которые не хочется повторять в новом году. В полночь листок бумаги поджигают, пепел развеивают по ветру со словами:

"Старый год уходит, неприятности с собой забирает, путь к успеху мне расчищает".

Обряд на привлечение денег в Старый Новый год

Финансовое благополучие — важная составляющая жизни, и чтобы не нуждаться в новом году, стоит провести обряд в Старый Новый год. Для этого с утра нужно пересчитать деньги в кошельке, взять монету и купюру, положить их на подоконник и оставить до полуночи. В 12 часов ночи над ними шепчут:

Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Старый Новый год 2020: как правильно загадать желаниеЧитать полностью

"Монеты звонкие, купюры хрустящие мимо меня не уйдут. От бедности избавляюсь, финансы в жизнь привлекаю, невезения больше не знаю".

Монету кладут рядом со входной дверью под коврик, чтобы финансовые потоки не проходили мимо, а купюру тратят на добрые поступки, чтобы добро всегда возвращалось.

Проводы старого года важны: в это время можно окончательно оставить в прошлом обиды, сомнения и разочарования и начать жизнь с чистого листа. На Старый Новый год обязательно загадайте заветное желание. В этот день Вселенная открыта и способна исполнить самые потаенные мечты, если они не несут в себе корысти или злых умыслов.

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Традиции, Приметы, Благополучие, Невезение, Обряды на Старый новый год, Старый Новый год 2020, Обряд на избавление от бедности, Обряд от невезения, Обряд на привлечение денег.
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