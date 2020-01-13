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Понедельник, 13.01.2020

Сбитый самолет МАУ: спасатели показали работы на месте трагедии

На месте катастрофы украинского боинга в Тегеране наши спасатели провели работы по исследованию обломков самолета, часть из них возвращается в Украину. Об этом сообщается  на сайте ГСЧС. "Поисковой группой проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ. Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов,"- заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем видео показали, что именно делали на месте крушения самолета. В свою очередь секретарь СНБО сообщил, что часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 возвращается в Украину из Ирана. "Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным. Все, кто должен оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами, они остались," - сообщил Данилов. 
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СБУ, Иран, Спасатели, МАУ, Боинг, ГСЧС, Boeing 737, Крушение украинского самолета.
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