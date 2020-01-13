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Крещение в январе 2020 года: приметы и традиции

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Крещение в январе 2020 года: приметы и традиции
14:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В новом 2020 году Крещение Господне приходится на 19 января.

Крещение Господне — один из главных праздников в православном календаре. С ним связано множество примет, традиций и молитв, которые помогают верующим правильно встретить столь великий день.

Многие века назад Иоанн Предтеча совершил обряд крещения, окрестив Сына Божьего в реке Иордан, тем самым зародив начало нового религиозного ритуала, подарив православным верующим великое таинство Крещения.

Каждому верующему необходимо знать главные традиции этого праздника, а также приметы и молитвы, которые в этот день обретают особую силу и способны творить чудеса.

Крещение в январе: приметы на 2020 год

Нельзя ссориться и вступать в конфликты с близкими и окружающими людьми.

Нельзя готовить угощения после восхода солнца (лучше начать приготовление вкусностей с вечера 18 на 19 января).

Нельзя заниматься физическим трудом и бытовыми делами, уборкой, стиркой, глажкой (иначе есть риск привлечь в дом беду и неприятности).

Чем стол богаче, тем богаче будет сам хозяин, чьи угощения пришли вкушать гости.

Если 19 января звезд на небе много, а небо ясное, то в скором времени наступят сильные морозы, а вот чуть заметные звезды сулят неблагоприятное время и ненастья.

Девушка чихнула во время ужина за праздничным столом — скоро удачно выйдет замуж.

Если в ваш дом постучались непрошеные гости, то не торопитесь выставлять их за порог, ведь они принесли с собой счастье и благополучие на целый год. Угостите их и поблагодарите за визит, чтобы наполнить дом и свою жизнь гармонией и удачей.

Крещенские традиции в 2020 году

Согласно давним традициям, Крещение в 2020 году следует встречать в ночь с 18 на 19 января, в теплом семейном кругу, за праздничным столом. Очень важно уделить внимание главному блюду этого праздника — сочиву. Это постная каша, которая готовится из пшена, а также сушеных фруктов и меда.

Начиная еще с Сочельника, люди усердно молятся, замаливают грехи, просят у Господа прощения, а также молят о помощи и поддержке святых.

В праздник Крещения Господня необходимо отказаться от любой работы и нагрузки, чтобы полностью посвятить себя очищению и молитвенным обращениям к Всевышнему.

По традиции, 19 января посещают церковь, где проходит служба, посвященная Крещению Господа. Там можно помолиться за себя и своих близких, послушать отрывки из Евангелия, которым священнослужители уделяют особое внимание в этот праздник.

Главные молитвы 19 января в Крещения Господне

Главной молитвой в этот светлый праздник выступает "Молитва Богоявлению Господню":

"Господь Наш Всевышний, призванный защищать нас от тьмы и мучений. Услышь же молитвы наши да помоги справиться со всеми трудностями, не бросай нас на пути к истинной любви и вере праведной. В этот светлый день помолимся пред Тобой и на колени встанем в молитвах, ибо Святой Иоанн окрестил в этот день Тебя. Не покинь нас никогда и будь с нами во веки веков. Избавь от болезней, бед, печалей и тревог. Наполни жизни наши светом, счастьем и благими помыслами. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь".

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Молитва к Иисусу Христу:

"Христе Боже, верую я священно в Твое истинное спасение, в Троицу святую да в Апостолов Твоих. Да приму символ веры в Тебя, в Господа нашего. Не оставь меня без спасения, без покровительства и защиты, избавь от грехов и всего плохого, что сулит нам жизнь земная. Отныне и во веки веков. Аминь".

Молитвы в день празднования Крещения Господня подарят очищение души и ощущение внутренней свободы. Все грехи обязательно простятся в этот день, если с чистой верой и искренними словами возносить молитвословия к Христу и стараться искупить дурные деяния делом и раскаянием.

Соблюдайте Крещенские традиции и обратите внимание на приметы, тогда весь год наполнится счастьем и удачей, а в вашей душе обязательно поселится истинный свет и любовь Господа.

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История, Традиции, Приметы, Крещение, Молитвы, Крещение в январе 2020 года.
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