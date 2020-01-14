День защитников свободы: экс-президент Литвы обратилась к украинцам (Видео)

Новости Украины:Грибаускайте обратилась к украинцам по случаю Дня защитников свободы.

Сегодня линия фронта за свободу пролегает через Украину, поэтому чрезвычайно важно помочь всем, кто борется против агрессии, за свободу, отстаивая свою Родину.

С таким посланием обратилась к украинцам и литовцам предыдущая глава Литвы Даля Грибаускайте во время украинско-литовского телемоста "Вместе к победе" в эфире "5-го канала".

"13 января отмечаем очень важную для нас дату (годовщина Вильнюсского восстания – ред.). Однако эта дата связана и с Украиной, поскольку в эти дни украинцы отстаивали нашу свободу вместе с нами. Это была линия фронта за нашу свободу. Сегодня такая же линия фронта за свободу пролегает через Украину. Нам важно помочь всем, кто борется против агрессии, кто борется за свою свободу, отстаивая свою Родину", - убеждена экс-президент.

8-13 января 1991 года в столице Литвы Вильнюсе была совершена попытка высшего советского руководства СССР военными методами вернуть Литву, которая провозгласила восстановление независимости, в состояние Литовской ССР. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназовцами вильнюсского телецентра, в ходе которого погибли 15 человек — 14 из числа защитников телебашни и один офицер спецподразделения "Альфа".

В память об этом ежегодно 13 января в Литве отмечается День защитников свободы.