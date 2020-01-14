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Данилов о возможности созыва Совбеза ООН из-за катастрофы МАУ: Организация не достаточно эффективна

Данилов о возможности созыва Совбеза ООН из-за катастрофы МАУ: Организация не достаточно эффективна
06:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СНБО

Новости Украины:Украина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за сбития самолета МАУ в Иране.

Украина рассматривает возможность созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Об этом в интервью изданию Цензор.НЕТ рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - отметил он.

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По его словам, подавляющее большинство погибших на борту украинского самолета были иранцами, а потому сейчас СНБО не видит попытки преднамеренной атаки. Вместе с тем, Данилов отметил, что ООН сейчас является не достаточно эффективной организацией.

"Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из этого довольно длительное время не выполняется. Там фактически указано, например, что Российская Федерация не должна была аннексировать украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но она это делает. То есть не стоит полагаться на то, действенность чего не является совершенной. Совбез ООН не может нам помочь с урегулированием российской агрессии, поэтому слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН - сейчас организация не достаточно эффективна, а ее решение отчасти лишь консультативные и декларативны и, к сожалению, не только ООН", - пояснил он.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, СНБО, Совбез ООН, Алексей Данилов.
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