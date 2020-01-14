У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Происхождение имени Василий – древнегреческое.

В древней Греции существовало имя Басилейос, позже взявшее форму Василиос. В переводе с древнегреческого языка, оно означает "царственного", "царского", и просто "царя".

С детства Василий уравновешенный и терпеливый мальчик. Он может долго стоять у качелей и ждать, пока предыдущий ребенок не закончит качаться, при этом не отвлекаясь на другие места на площадке. Различные трудности он воспринимает спокойно, но вот биться до победного конца, пытаясь решить проблему, Василию не свойственно.

Василий известен всем как активный, общительный мужчина, наделенный развитым интеллектом и очень чувствительный к мнению окружающих. Вася всегда и во всем проявляет себя как интеллигентный и умный человек. Только он может решить одновременно больше десятка вопросов.

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

Василий – человек, тонко чувствующий природу. Он властен и силен, хорошо знает себе цену. В своем стремлении к совершенству мужчина никогда не унывает, а его рвение иногда перерастает в упрямство. Васю нельзя назвать семейным человеком. Он не особо привязан к своим близким, не вмешивается в их судьбу. Любые бытовые неудобства Василий принимает безропотно, без жалоб на свою судьбу. С родственниками жены общается ровно, к тестю относится лучше, чем к теще.

В жизни Василия ждет много трудностей. Он наделен отличной памятью и колоссальной любознательностью. По любому вопросу Вася вырабатывает свое мнение. В поступках мужчины в одинаковой мере проявляется субъективность и объективность, нерешительность и уверенность в себе.

Хотя Василий не лишен интуиции, доверяет ей он слабо, предпочитая в суждения опираться на логику. Он старается мыслить основательно и надежно. В этом ему помогает блестящий аналитический ум.

Открытость и оптимистичность Василия притягивают к нему людей. Он доброжелательный человек, поэтому окружающим с ним приятно и легко общаться. Давления на свою точку зрения Василий не потерпит ни от кого, ни от друзей, ни от родных. Но его способность находить золотую середину, позволяет ему избегать конфликтов и ссор, не смотря на то, что Василий превосходный спорщик, готовый предоставить сотни весомых аргументов в пользу своей точки зрения.

Василий славится безупречным с точки зрения нравственности поведением. К товарищам он бескорыстен, к друзьям – верен. По отношению к женщинам Вася всегда старается быть рыцарем. Особенно льстит ему, когда эти старания бывают замечены.

Жену себе Василий ищет без особых изысков. Ему хочется комфорта и семейного уюта. Он не прочь вкусно покушать. Детей любит и охотно проводит с ними время. Не будучи сильно привязан к семье, Василий вряд ли заговорит о разводе, если характер жены окажется не самым приятным или его не устроят ее способности как хозяйки.

Василий часто увлекается футболом или хоккеем. Правда, ему не обязательно играть в них, достаточно просто наблюдать с трибуны. На первом месте у этого мужчины всегда стоит общение с друзьями.

Будущую профессию Василий выбирает очень тщательно. Как правило, мужчина имеет склонность к изобретательской и руководящей деятельности. Однако стремление делать все самостоятельно несколько мешает ему руководить. Предпринимательская деятельность удается Василию еще меньше. Он не инициативен, не склонен ломать традиции, избегает крутых поворотов.

В Василии нет четко выраженных отрицательных или положительных качеств. Всего в нем в меру: и наблюдательности, и хитрости, и осторожности, и осмотрительности. Это помогает ему быть уверенным в себе молодым человеком, который может добиться больших успехов и в науке, и в технике, и в бизнесе. Но у Василия нет стремления быть первым, быть лидером, он спокойно может подождать своей очереди. Поэтому вполне может довольствоваться ролями заместителей или начальников небольших подразделений, например, главным менеджером по продажам.

Поздравления

Василий царственный – так будь как царь вселенной,

Все свои планы ты в реальность воплоти,

Поздравляю я тебя с Днем Ангела, Василий,

Пусть добрый ангел бережет тебя в пути.

Пусть в именины вечер будет славный,

Гостей в свой дом уютный позови,

Желаю быть тебе счастливым в главном,

Пусть будет счастье в личной жизни и в любви.

Поздравить Васю повод самый лучший,

День именин его, День Ангела пришел

Зажги свечу, чтобы исчезли тучи,

В честь праздника пирог поставь на стол.

Желаю я, чтоб все легко давалось,

Чтоб все дела Господь благословил,

Чтоб все желанья поскорее исполнялись,

Чтоб много лет жил в счастье и в любви.

С Днём ангела, любимый Вася!

Пусть счастья будет жизнь полна.

И радужно весь мир раскрасив,

Нахлынет радости волна.

Пусть все дела легко даются,

И рядом будет друг всегда.

Судьба успех несёт на блюдце,

Здоровья хватит на года.

Известно всем, не имя красит человека,

А человек делами красит свое имя.

Будь Вася Ангелом храним навек.

Для Бога будь всегда любимым.

В день именин хочу тебе желать

Чтоб как и прежде ты трудолюбивым был,

Всегда упорством своих целей достигал

И много лет прожить в достатке и счастливо.

Достойным, красивым, весёлым

Пусть будет жизненный путь,

И не будет барьеров, затворов,

Ссор пусть, Василий, на нём!

Именинный сладкий пирог

Испекла для тебя я, Василий,

Чтоб вкус праздника, друг,

Ощутить тут же смог,

И уют поселился в квартире!

Именины у Василия,

Он хороший человек,

Ненавидит он насилие,

Предан, верен он навек.

Найди себя среди соблазнов,

Пусть те желания исполнят

Твои мой друг прекрасный, Вася,

И счастье песнь исполнит соло!

У тебя сегодня Именины,

и это повод лучший, чтоб поздравить

тебя, Василий, и вручить картину

на добрую от нас всех память!

Ты умеешь созидать

иль просто "креативить",

и я, скажу, спешу признать,

что ты талант, Василий!

Пусть в день ангела Василию Господь сил даст и силы! Пусть вокруг светлее будет От твоих действий и помыслов, и пусть всегда ценят люди тебя Василий.

Позвольте, Василий, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!