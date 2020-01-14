"Дела Майдана": против экс-беркутовцев начался суд

Новости Украины:В Киеве начался суд против бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Святошинский районный суд Киева начал очередное заседание по делу о расстрелах участников акций протестов на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

"Суд объявляет судебное заседание продолженным", - сказал председательствующий судья Сергей Дячук.

На заседании присутствуют адвокаты обвиняемых, прокуроры, а также пострадавшие.

Дело рассматривает коллегия судей во главе с судьей Дячуком.

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В прошлом году в феврале суд объединил уголовные производства в отношении Маринченко, Тамтуры, Янишевского, обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством в отношении Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого эти пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут" были переданы на оккупированную Россией территорию Донбасса.