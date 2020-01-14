"Лесным схемам - нет!": Гончарук ищет честных чиновников

Новости Украины:Алексей Гончарук пообщался с представителями территориальных органов Гослесагентства.

Госагентство лесных ресурсов должно начать реальную эффективную борьбу с незаконной вырубкой леса и оборотом древесины.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства.

"Андрей Владимирович (председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий - ред.), я прошу вас попробовать найти внутри системы порядочных, профессиональных, честных людей, которые помогут (в борьбе с незаконной вырубкой леса - ред.), а всех остальных будем просить на выход. У нас есть очень много информации, подтвержденной и неподтвержденной, о том, что происходит в каждой области. Но общая логика следующая: у нас принципиально должны измениться правила работы рынка", - сказал Гончарук.

По его словам, древесина должна продаваться исключительно через прозрачные процедуры, а прямые контракты должны уйти в прошлое, коррупции в области быть не должно. Пока же, добавил премьер-министр, власти приходится постоянно слышать от общества о незаконных вырубках, черных лесорубах и контрабанде леса.

Как известно, 11 января Гончарук дал поручение обеспечить с 1 февраля в Украине полноценное функционирование централизованного учета древесины, а также поручил МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции непрерывно предотвращать незаконные вырубки лесов и выявлять нарушения.