Скачать
Вторник, 14.01.2020
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию
Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Глава МАУ: "Черные ящики" сбитого в Иране самолета могут передать Украине
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Свитолина сделала обращение из-за пожаров в Астралии
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм

"Лесным схемам - нет!": Гончарук ищет честных чиновников

"Лесным схемам - нет!": Гончарук ищет честных чиновников
15:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Алексей Гончарук пообщался с представителями территориальных органов Гослесагентства.

Госагентство лесных ресурсов должно начать реальную эффективную борьбу с незаконной вырубкой леса и оборотом древесины.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства.

"Андрей Владимирович (председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий - ред.), я прошу вас попробовать найти внутри системы порядочных, профессиональных, честных людей, которые помогут (в борьбе с незаконной вырубкой леса - ред.), а всех остальных будем просить на выход. У нас есть очень много информации, подтвержденной и неподтвержденной, о том, что происходит в каждой области. Но общая логика следующая: у нас принципиально должны измениться правила работы рынка", - сказал Гончарук.

Премьер анонсировал глобальное обновление в Госгеокадастре

По его словам, древесина должна продаваться исключительно через прозрачные процедуры, а прямые контракты должны уйти в прошлое, коррупции в области быть не должно. Пока же, добавил премьер-министр, власти приходится постоянно слышать от общества о незаконных вырубках, черных лесорубах и контрабанде леса.

Как известно, 11 января Гончарук дал поручение обеспечить с 1 февраля в Украине полноценное функционирование централизованного учета древесины, а также поручил МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции непрерывно предотвращать незаконные вырубки лесов и выявлять нарушения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Гослесагентство, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Непомерно высокая зарплата: Рада ждет объяснения министров
03 14 января - приметы и обряды на Васильев день, Старый Новый год, Обрезание Господне
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 января
05 "Привет отпуск": Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине заработала еще одна платежная система: что о ней известно
В Украине заработала еще одна платежная система
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Прорыв трубы в Киеве: полиция уточнила число пострадавших
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Поздравления со Старым Новым годом 2020: стихи, проза и картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь