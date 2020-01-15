Президент назначил более 50 судей в местных судах

Новости Украины:Владимио Зеленский назначил Татьяну Голосенину на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 53 судей в местных общих судах. Об этом говорится в указе №7/2020, который опубликован на сайте главы государства.

В частности, Президент назначил судей первой инстанции в Житомире, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, в Винницкой области, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской и других.

Кроме этого, Зеленский указом №8/2020, назначил Татьяну Голосенину на должность судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.