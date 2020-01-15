У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Это имя для девочки в переводе с греческого означает "кудрявая", а на латыни значение имени Юлия - "июльская", "из рода Юлиев".

В детстве и ранней юности Юля слегка заторможена – это не от умственной отсталости, наоборот, Юля старается постигнуть все самое сокровенное. Ее, например, удивляет, когда вдруг на месте бутона утром появляется цветок. Она может долго рассматривать его, трогать лепестки и мечтать…

В юности детская заторможенность обретает черты сентиментальности, меланхолии. Так, она любит время от времени ходить в те места, где играла в детстве, или на старую квартиру, где уже живут другие люди, которых ее визит очень удивит: она им объяснит это тем, что ей хочется посмотреть место, где стоял ее письменный стол или кровать. Это свойство характера у Юли останется до конца ее дней. Она будет рассказывать своим детям и внукам, в какие игры она играла, с кем дружила и т.д.

Детей своих она очень любит, а внуков еще больше. Муж со временем привыкнет к ее «чудачествам», тем более что она ласкова, не сварлива, не придирается ни к кому – ни по мелочам, ни по крупным делам Юля хорошая хозяйка, любит принимать гостей.

Юля одарена уникальным чувством юмора, острым умом. Имя Юлия дарит наблюдательность. Ее отличает находчивость. Девушка с этим именем способна проявлять такую изворотливость, что всегда "выйдет сухой из воды".

Юлия склонна к риску, авантюрам, спекуляциям, к принятию поспешных решений, к несдержанности и раздражительности. Имя Юлия приносит внутреннюю напряженность. Основная опасность для Юли - нежелательные знакомства, из-за которых она может попасть в беду раньше, чем почувствует неладное.

Поздравления

Джульетта, Юля, Юлиана,

Красиво, как не посмотри.

Во всех поселках, городах и странах

Радушней человека не найти.

И оптимизм, и ум твой — безграничны.

Ты независима, сильна,

Ты зависти не знаешь, безразличия,

Ты нежности и доброты полна.

Цвети своею красотой для близких,

И радуй добротой своей людей.

Юляша, мы тебе желаем сладкой жизни,

И воплощенья всех твоих идей!

Дорогая Юлия, поздравляю тебя с именинами и от всего сердца желаю тебе быть счастливой. Желаю здоровья, любви и успехов в работе... В общем, того, что ты и сама себе желаешь, но в двойном, а то и тройном размере. Пусть солнце освещает твой путь в жизни, а люди радуют тебя.

Наша Юлечка сверкает,

Поздравления принимает.

Пожелать хотим мы много

Будет легкой пусть дорога.

Чтоб на жизненном пути

Принца верного найти.

Быть смелее, не стесняться

И в карьере продвигаться.

Пожелание есть одно,

Для тебя припасено.

Всем соперникам назло

Будь счастливой, вот и все!

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе все будет очень хорошо.

От души тебя, Юлечка, поздравляем,

И в день ангела искренне желаем,

Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,

Пусть мечты твои все сбудутся.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай удачу, подарит счастья птица,

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть судьба наградит тебя сполна.

Юлечка, ты, словно прекрасный цветок, так красива и нежна! Всегда оставайся такой женственной, улыбчивой и счастливой! Пускай твои сердце и душа будут полны любви, добра и гармонии! Желаю, чтобы все благие мечты сбывались, ведь исполнение желаний — это огромная радость!

В день ангела желаю быть тебе счастливой,

Цвести пышнее красивых роз,

И путь жизненный терпеливо,

Пройти без горя и без слез.

Пусть ангел тебя оберегает,

Пускай друзья надежные окружают,

Пускай везет тебе, Юлечка, во всем, всегда,

Пусть будет щедрою к тебе судьба.

День ангела настал сегодня твой,

Такое, Юлечка, поверь, забыть нельзя,

Свой праздник выдели особою строкой,

Иначе ангел может даже наказать.

Зажги свечу, чтоб он в сердцах не отвернулся,

Чтобы задобрить, испеки большой пирог,

Налей вина в бокал, чтоб он проснулся,

Чтоб благодать к тебе спустилась на порог.

Юлечка! Твой день в году один —

Светлых, славных, добрых именин!

Самая родная в мире ты —

Мы несем подарки и цветы!

Стройную, веселую, любя,

Воспеваем в одах мы тебя

И желаем счастья и добра

Юлии — ура, ура, ура!

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.

В День ангела я поздравляю

Красотку-Юленьку мою.

Пусть счастье, мир преображая,

Раскрасит ярко жизнь твою.

Не будет грусти и печали,

Легко проходит каждый день.

Успех дела твои венчает,

И ангела накроет сень.