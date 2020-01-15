Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января

Завтра Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия.
По поверью, в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет. В народе говорили: "Сатана гордился – с неба свалился! Фараон гордился – в море утопился! А мы гордимся – куда годимся?". Первым смертным грехом считается гордыня. Она же является началом всех пороков.
В Гордеев день особенно "злобствовала" нечистая сила, ведьмы и колдуны, поэтому предаваться гордыне нельзя, иначе всё, чем вы будете хвастаться, Гордей отнимет.
Верили, что на Гордия и Малахию ведьмы коров до смерти задаивают. Поэтому, прежде чем доить корову хозяйки читали специальный заговор.
Коров в этот день кормили овсяной или мучной кашей на молоке. Следили, чтобы в хлеву не было "чужого глаза" во время дойки.
Чтобы обезопасить коров от ведьм и нечистой силы обращались к домовому, которого считали защитником домашних животных.
Народные приметы:
Луна в кресте или в круге – к сильному морозу.
Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.
Увидеть возле дома зайца – к похолоданию.
Иней на деревьях – к ясной и сухой погоде.
Облака, плывущие по небу – к вьюге и метели.
Треск деревьев в лесу – к морозу.
Вечером 16 января нельзя делать тяжелую работу, иначе беду на себя накличете.
Если звезды на небе яркие, то погода будет ясной.
Появившиеся круги возле заходящего солнца – к снегу и морозу.
Чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили на стол блюда из творога.
Наши предки верили, что именно в этот день у каждого человека есть возможность излечиться от одержимости бесами, а также других недугов, вызванных наведением порчи. Для этого нужно молиться Святому Малахии.
Те, кто родился в эту дату, умеют жить в гармонии с собой, окружающими и природой, но для того, чтобы они не утратили эти способности, им необходимо носить обереги из аметиста и граната.