Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января

Новости Украины:16 января - народный праздник Гордеев день.

Завтра Православная церковь чтит память пророка Малахии и святого мученика Гордия.

По поверью, в этот день нельзя ничем хвастаться, иначе всё Гордей отнимет. В народе говорили: "Сатана гордился – с неба свалился! Фараон гордился – в море утопился! А мы гордимся – куда годимся?". Первым смертным грехом считается гордыня. Она же является началом всех пороков.

В Гордеев день особенно "злобствовала" нечистая сила, ведьмы и колдуны, поэтому предаваться гордыне нельзя, иначе всё, чем вы будете хвастаться, Гордей отнимет.

Верили, что на Гордия и Малахию ведьмы коров до смерти задаивают. Поэтому, прежде чем доить корову хозяйки читали специальный заговор.

Коров в этот день кормили овсяной или мучной кашей на молоке. Следили, чтобы в хлеву не было "чужого глаза" во время дойки.

Чтобы обезопасить коров от ведьм и нечистой силы обращались к домовому, которого считали защитником домашних животных.

Народные приметы:

Луна в кресте или в круге – к сильному морозу.

Если метель за окном, то пчелы будут хорошо роиться.

Увидеть возле дома зайца – к похолоданию.

Иней на деревьях – к ясной и сухой погоде.

Облака, плывущие по небу – к вьюге и метели.

Треск деревьев в лесу – к морозу.

Вечером 16 января нельзя делать тяжелую работу, иначе беду на себя накличете.

Если звезды на небе яркие, то погода будет ясной.

Появившиеся круги возле заходящего солнца – к снегу и морозу.

Чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили на стол блюда из творога.

Наши предки верили, что именно в этот день у каждого человека есть возможность излечиться от одержимости бесами, а также других недугов, вызванных наведением порчи. Для этого нужно молиться Святому Малахии.

Те, кто родился в эту дату, умеют жить в гармонии с собой, окружающими и природой, но для того, чтобы они не утратили эти способности, им необходимо носить обереги из аметиста и граната.