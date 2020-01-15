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Коляда о своей зарплате: Одни делают вид, что работают, другие - что оплачивают такую работу

Коляда о своей зарплате: Одни делают вид, что работают, другие - что оплачивают такую работу
19:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Коляда объяснила почти 160 тысяч своей зарплаты в декабре.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает крайне неэффективной систему вознаграждения и поощрения в органах исполнительной власти.

Об этом она отметила в Facebook.

"Система вознаграждения и поощрения в органах исполнительной власти - чрезвычайно неэффективна. Это касается как рядовых работников, так и министров. История моей работы в Минвете - это 5 месяцев вообще без зарплаты, а потом - голый оклад. У министра он - 16 тыс. грн. При этом принцип работы - 24/7", - заявила Коляда.

По ее словам, нынешняя система поощрения это замкнутый круг: "одни делают вид, что работают, другие - что оплачивают такую работу".

"Выплаты в декабре, которые я получила, - это все, что задолжали мне с сентября: надбавки, отпускные (я брала отпуск) и социалка, которую традиционно выплачивают всем перед Новым годом. И да, я оплатила налоги в сумме 55 тысяч", - заявила министр.

Однако, по ее словам, на чиновниках лежит огромная ответственность. Волонтерские команды при министерствах работают максимум несколько месяцев и по проектному принципу.

"Хорошие специалисты банально не могут работать в органах власти - государство не способно оплачивать их услуги адекватно. Для них это также своего рода волонтерство, которое не может продолжаться долго", - считает министр.

Она также подчеркнула, что не считает высокие зарплаты чиновников главной предпосылкой борьбы с коррупцией.

"Для меня это скорее вопрос морального выбора. Но я точно уверена, что эффективное противодействие коррупции - это не вопрос наказания, а вопрос ликвидации коррупционных предпосылок. Адекватная зарплата является одним из элементов этого (хотя и не единственным). Зарплата чиновника должна быть адекватной. Для этого правительственная команда и предлагает установку КПИ. Каждый чиновник должен понимать, что и для кого он делает, какие инструменты оценки эффективности и что будет на выходе", - заявила Коляда.

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Кабмин, Министерство ветеранов, Оксана Коляда.
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