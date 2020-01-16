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Милованов: Новый закон о труде сделает работников более защищенными

Милованов: Новый закон о труде сделает работников более защищенными
07:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Государство обязуется вести единый электронный реестр, куда внесут все сведения о стаже.

Новый закон "О труде" должен сделать сотрудников более защищенными. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли, сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью для ZIK.

"Мы требуем, чтобы были четко прописаны причины, по которым можно увольнять. А сейчас такого нет", - говорит чиновник.

Он отметил, что работодатели не должны время принятия на работу людям обещать одно, а на самом деле предоставляют другие условия. Милованов добавил, что с принятием данного закона нельзя будет увольнять людей путем реорганизации и выводом за штат. По его мнению об увольнении надо "честно говорить", а также платить за него компенсацию в размере зарплаты за 1-4 месяца.

Документ также предусматривает, что об увольнении работника работодатель должен предупредить - от 15-ти дней до трех месяцев, все зависит от стажа. Рабочее время остается неизменным – 40 часов в неделю.

Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса

Правительство предлагает разные виды трудовых договоров, такие как ученический, сезонный или срочный. В кабмине убеждают, что новый законопроект права работника не ущемляет. Профсоюзы же документ раскритиковали.

Напоминаем, что правительство внесло на рассмотрение депутатов проект закона "О труде" № 2708.

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Рынок труда, Тимофей Милованов, О труде, Новый закон "О труде".
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