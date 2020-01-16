С сегодняшнего дня вся реклама должна быть выполнена на украинском языке

Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 2704-VIII, с сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть на государственном языке.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке.
Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.
Кто может размещать рекламу на иностранном языке?
В Нацсовете напомнили, что за нарушение закона грозит штраф от 3400 до 5100 гривен, или предупреждение, если нарушение совершено впервые.
Что предусматривает закон о языке?
Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона не будут наказывать в ближайшие 3 года, так как в это время будет действовать переходный период.
На личную жизнь действие закона не распространяется.
16 июля прошлого года вступили в силу некоторые нормы закона. Тогда "украинизировали" деятельность госвласти и местного самоуправления, делопроизводство и документооборот органов госвласти, судопроизводство, ВСУ и другие военные формирования, а также правоохранительную систему.
Украинизация коснулась также пограничников, выборов и референдумов, рабочего общения, образования, науки, культуры, телевидения, компьютерных программ, объявлений, медицины, парламента и почтовой связи.
На государственном языке с 16 июля должны быть географические названия, ФИО, обслуживание, транспорт, публичные и спортивные мероприятия.
Переходный период закона продлится вплоть до начала 2030 года.