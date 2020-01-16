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С сегодняшнего дня вся реклама должна быть выполнена на украинском языке

С сегодняшнего дня вся реклама должна быть выполнена на украинском языке
09:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:С 16 января 2020 года в Украине вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 2704-VIII, с сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть на государственном языке.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

Кто может размещать рекламу на иностранном языке?

  • телерадиоорганизации зарубежного вещания,
  • телерадиоорганизации, которые вещают на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС,
  • допускается размещение рекламы на одном из официальных языков ЕС в печатных СМИ, которые издаются на этом языке.

В Нацсовете напомнили, что за нарушение закона грозит штраф от 3400 до 5100 гривен, или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

 Что предусматривает закон о языке?

Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона не будут наказывать в ближайшие 3 года, так как в это время будет действовать переходный период.

Только государственный язык: в Нацсовете вводят новые правила рекламы

На личную жизнь действие закона не распространяется.

16 июля прошлого года вступили в силу некоторые нормы закона. Тогда "украинизировали" деятельность госвласти и местного самоуправления, делопроизводство и документооборот органов госвласти, судопроизводство, ВСУ и другие военные формирования, а также правоохранительную систему.

Украинизация коснулась также пограничников, выборов и референдумов, рабочего общения, образования, науки, культуры, телевидения, компьютерных программ, объявлений, медицины, парламента и почтовой связи.

На государственном языке с 16 июля должны быть географические названия, ФИО, обслуживание, транспорт, публичные и спортивные мероприятия.

Переходный период закона продлится вплоть до начала 2030 года.

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Реклама, Украинский язык, Язык, Закон о языке.
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