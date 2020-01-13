Только государственный язык: в Нацсовете вводят новые правила рекламы

Новости Украины:Вся реклама с 16 января должна быть на украинском языке.

Вся реклама в Украине (на телевидении, радио, а также в печатных изданиях) с 16 января 2019 года должна быть на украинском языке в соответствии со ст. 32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

При этом, как сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на сайте, телерадиоорганизации зарубежного вещания и телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Европейского Союза, могут размещать рекламу и на этих языках.

Кроме того, допускается размещение рекламы на официальных языках Европейского Союза в печатных СМИ, если они издаются на этих языках.

Нарушение требований закона влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.