Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников
Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)

Только государственный язык: в Нацсовете вводят новые правила рекламы

Только государственный язык: в Нацсовете вводят новые правила рекламы
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Вся реклама с 16 января должна быть на украинском языке.

Вся реклама в Украине (на телевидении, радио, а также в печатных изданиях) с 16 января 2019 года должна быть на украинском языке в соответствии со ст. 32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

При этом, как сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на сайте, телерадиоорганизации зарубежного вещания и телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Европейского Союза, могут размещать рекламу и на этих языках.

Кроме того, допускается размещение рекламы на официальных языках Европейского Союза в печатных СМИ, если они издаются на этих языках.

Это бесплатно: Минкульт запустит онлайн-платформу для изучения украинского языка

Нарушение требований закона влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реклама, Украинский язык, Нацсовет, Телевещание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
03 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
04 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
05 Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Государство будет поддерживать скаутов
Государство будет поддерживать скаутов
Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу
Как Зеленский видит земельную реформу
&quot;Золотая малина&quot;: Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь