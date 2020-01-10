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Пятница, 10.01.2020
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Это бесплатно: Минкульт запустит онлайн-платформу для изучения украинского языка

Это бесплатно: Минкульт запустит онлайн-платформу для изучения украинского языка
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

Министерство культуры, молодежи и спорта до 1 сентября обещает запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Об этом в Telegram сообщил министр Владимир Бородянский.

"Учебные курсы будут сфокусированы на определенных категориях: тех, кто знает язык, но хочет улучшить; тех, кто не знает и планирует изучение "с нуля"; государственные служащие которые хотят усовершенствовать знания, и тому подобное", – уточнил он.

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Как сообщалось ранее, Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о планах запустить в этом году телеканал для зрителей временно оккупированных территорий.

По словам заместителя министра, цель создания такого телеканала - сделать так, чтобы проинформировать граждан на временно оккупированных территориях о том, что на самом деле происходит в Украине.

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Украинский язык, Минкульт, Владимир Бородянский.
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