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Крещение Господне 2020: история праздника и старинные традиции

Крещение Господне 2020: история праздника и старинные традиции
20:33 Сегодня Телеграф unian.net Фото: pixabay.com

Новости Украины:Через несколько дней в Украине будут праздновать Крещение Господне.

Менее пяти суток остается до одного из крупнейших религиозных праздников зимы - Крещения Господнего. Традиционно его празднуют ежегодно 19 января. Праздник имеет давнюю историю и устоявшиеся традиции, тщательно соблюдаемые в православном мире. О том, что означает Крещение и как именно его праздновать.

Крещение Господне: история праздника

Крещение, или Богоявление - празднование одного из важнейших событий в жизни Иисуса Христа. Это один из двунадесятых праздников, которые непосредственно связаны с земной жизнью Иисуса. Крещение Господне состоялось на реке Иордан, когда ему было 30 лет. Обряд проводил пророк Иоанн Предтеча, из-за этого его стали называть Крестителем.

Богоявлением этот праздник стали называть в память о чуде, произошедшем непосредственно во время Крещения. Во время обряда на Христа сошел с небес Святой Дух, назвавший его сыном Божьим.

Точное место Крещения определить не удалось, но точно известно, что обряд проводили на реке Иордан. Считается, что сегодня это территория современной Иордании. Отмечать

Крещение как важнейший православный праздник начали еще при жизни апостолов - об этом свидетельствуют соответствующие упоминания.

Крещенские традиции

Подобно большинству православных праздников, на Богоявление люди стараются придерживаться важных правил и традиций. Они складывались не вчера, а долгими тысячелетиями. Так, согласно одной из них, за два дня до праздника - 17 января - наступало окончание святок, а 18-го отмечали крещенский сочельник. Прежде всего - это день строгого поста, в который семья должна собраться за одним столом для совместного приема еды. Разумеется, постной. Не обходится на Крещение и без кутьи.

Еще одна важная традиция этого дня - посещение церкви. Издавна люди, вернувшись с праздничного молебна, ставили кресты над окнами и дверьми, используя для этого свечи либо мел.

Стало известно, где в Киеве можно купаться на Крещение

Главная и, пожалуй, знакомая многим традиция этого праздника - крещенские купания в освящённой воде. Процедуру проводят на открытых водоемах. В этом случае все желающие производят процедуру погружения в воду. Принято считать, что купание в проруби с освящённой водой, несет в себе целебные свойства. Поэтому подобный обряд нередко совершают люди, страдающие различными заболеваниями. Важно, чтобы на это было разрешение от врача, поскольку не всем погружение в холодную (нередко - ледяную) воду может принести пользу. В церквях, помимо крещенских богослужений, в этот день всем желающим святят воду. Для этого люди с раннего утра выстраиваются в очереди внутри и снаружи храмов.

Приметы на Крещение

Согласно одной из них, ясная погода 19 января будет означать неурожайный год. По другому преданию, все те, кого будут крестить именно в день Богоявления, проживут счастливую жизнь. Еще одной позитивной приметой является идущий снег - это свидетельствует о продуктивном хлеборобном году. Молодым парам в этот день рекомендуют договариваться о свадьбе - издавна считается, что это станет залогом крепкой и счастливой семьи. Южный ветер на Крещение означал ранее, что предстоящее лето будет с грозами, а туман на воде - удачный сезон для хлеборобов.

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История, Традиции, Приметы, Крещение, Крещение Господне, Молитвы, Крещение в январе 2020 года, Крещение 2020.
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