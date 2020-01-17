Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января

Новости Украины:В этот день проводятся главные приготовления к Крещению. 18 января - день строгого поста.

Это Второй Сочельник, во время которого проводили обряды, связанные с освещением воды. Накануне Крещения это происходило в храмах, а уже в сам праздник Крещения – на улице, около родников и рек. Существовало поверье, согласно которому снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни. Поэтому, снегом умывались, а талую воду долго хранили, используя ее для хозяйственных целей и даже в качестве лекарства. Девушки 18 января часто умывались снегом, чтобы сделать кожу более белой и красивой.

День 18 января в народе также известен как Голодная кутья.

По старому обычаю в этот вечер не ужинали и старались не принимать пищу до самого утра 19 января. Также праздник широко известен под другими названиями: Второй Сочельник, Голодный вечер и т.д. Название Голодная кутя произошло от того, что именно в это время веселье прекращали наряду с обильными застольями, и начинался следующий пост. Из-за приближающегося поста в Крещенский Сочельник готовили голодную кутью (пресное сочиво) без масла и творога.

Народные приметы на 18 января

Если на Крещенский вечер снег идет – жди хорошего урожая зерновых культур.

Какой является погода 18 января, такой она будет и на масленицу.

Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Если ночью звезд не видно, и небо пасмурное, то грибов осенью будет очень мало.

Если человек родился в Крещенский Сочельник, то он будет рассудительным и спокойным, немногословным. В качестве оберега он может носить такие камни, как изумруд и опал.

Сильная метель или поземка 18 января – к хорошему урожаю.

Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет. Если же снег, наоборот, уже погнул ветки на деревьях – жди богатого урожая.

Полный месяц в этот день предвещает разлив рек весной.

Если звезды на небе 18 января яркие, то ягнята будут хорошо плодиться.

Если выпал снег в Крещенский сочельник – примета к тому, что год будет урожайным.

Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

Если с утра идет снег, значит, будет много гречихи и хлеба.

Если слышится громкий лай собак, значит, весь год охота и рыбалка будут удачными.

Считалось, что если скотину 18 января накормить кормом с примесью снега, то она без труда перенесет.

Крещенские морозы Если кур 18 января накормить снегом, они будут нестись весь год.

Если кто-то из членов семьи болеет, его нужно обложить крещенским снегом, и болезнь отступит. Говорили, что такой способ помогает при болях в ногах и голове. Если в Крещенский Сочельник искупаться в бане, это позволит получить здоровье и красоту.

По примете 18 января снег бросали в колодец, чтобы вода в нем не испортилась.

Если девушка умоется талой водой в этот день, у нее не появятся веснушки, и не будет оспы. Также она будет привлекать внимание мужчин.

Если в этот день на окнах и дверях начертить мелом кресты, то, по приметам, можно защититься от нечистой силы.