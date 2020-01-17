Украина заинтересовалась опытом Израиля в обеспечении безопасности в аэропортах

Новости Украины:Украина изучит опыт Израиля в сфере безопасности в аэропортах.

Украина заинтересована в изучении опыта Израиля в сфере безопасности в аэропортах.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлом Лионом, информирует пресс-служба министерства.

"Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности в аэропортах. Министр инфраструктуры отметил, что Украина заинтересована в изучении опыта Израиля, который имеет одну из лучших в мире систему безопасности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере транспорта, в частности, в авиации, дорожном строительстве, внедрении интеллектуальных систем и создании цифровых транспортных коридоров. Криклий проинформировал Лиона о концессионных проектах, которые Министерство инфраструктуры планирует начать в текущем году, планах восстановления дорог и развитии инфраструктуры безопасности.

Лион отметил внимание, которое Министр инфраструктуры уделяет внедрению цифровых решений в инфраструктуре и выразил надежду на расширение сотрудничества между Израилем и Украиной.