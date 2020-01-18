В Украине проведут пробное ВНО: зарегистрировались более 65 тысяч участников

Новости Украины:На пробное ВНО зарегистрировалось более 65 тысяч участников.

На пробное независимое внешнее тестирование зарегистрировалось более 65 тысяч участников.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"За неделю завершится регистрация для участия в пробном ВНО. По данным региональных центров оценивания качества образования, по состоянию на 17 января сформирован 261.469 заявок на участие в пробном внешнем независимом оценивании. Для составления теста с украинского языка и литературы подано 135.862 заявки, математики – 45.398, истории Украины – 28.071, английского языка – 32580", – говорится в сообщении.

По данным центра, из зарегистрированных 65.890 человек, большинство (48.816) изъявили желание сдавать пробное тестирование по двум предметам.

3 января в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Она продлится до 24 января. Стоимость пробного ВНО колеблется от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Ранее сообщалось, что пробное внешнее независимое оценивание изъявили желание пройти 10,5 тысяч человек.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест по одному учебному предмету.