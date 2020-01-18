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Дело задержанного в Украине “единоросса” рассмотрит суд Киева

Дело задержанного в Украине “единоросса” рассмотрит суд Киева
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Задержанного участника незаконной организации “Автоканал Севастополя” будут судить в Киеве.

Обвинительный акт в отношении участника незаконной организации “Автоканал Севастополя”, способствовавшего оккупации Крыма, будет рассматривать Днепровский районный суд г. Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко в Facebook.

“Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры автономии об определении территориальной подсудности, определил Днепровский районный суд как суд, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации “Автоканал Севастополя”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Как сообщалось, прокуратура АР Крым 19 декабря 2019 года передала в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации “Автоканал Севастополя”, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Игоря Кучерявого задержали 4 декабря 2019 года при пересечении административной границы с Крымом. 6 декабря ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст. 110 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый в феврале - марте 2014 года был активным участником организации "Автоканал Севастополя", которая способствовала оккупации полуострова, а именно: обеспечивала работу незаконных блокпостов в Севастополе, осуществляла наблюдение за штабом Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, воинскими частями Украины, вела наблюдения за проукраински настроенными гражданами, украинскими военнослужащими, а также собирала и передавала информацию с помощью радиостанций, координируя таким образом незаконную деятельность "самообороновцев". Позднее, во время проведения "общекрымского референдума", участники организации осуществляли наблюдение и патрулирование на участках, где происходило голосование.

Суд избрал Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 6 февраля 2020 года.

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Украина, Россия, Крым, Суд, РФ, Игорь Кучерявый.
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