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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" может лишиться слуха

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" может лишиться слуха
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что фигуранту ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову необходимы медицинские процедуры.

Российские оккупанты не хотят проводить необходимые медицинские процедуры фигуранту ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову в СИЗО города Шахты.

Об этом написал адвокат Айдер Азаматов в Facebook.

"Арсен очень недоволен условиями содержания и «качеством» медицинской помощи, просил защитника, чтобы его перевезли в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, потому что там хоть отношение к людям более-менее нормальное, в отличие от СИЗО города Шахты. Состояние здоровья Арсена плохое. Его отвели к фельдшеру, который осмотрев его фурункулы (чирьи), что появились за ухом, дал ему антибиотики и сказал, что нужно пропить шесть дней – и это все, что может медицинский работник изолятора", – отметил адвокат.

По его словам, Джеппарову не хотят проводить необходимые медицинские процедуры, потому что в любой момент может понадобиться его участие в суде.

"Арсен объяснил защитнику, что в ухе у него появились различные шумы и у него ухудшается слух, в ухе "стреляет", появился боль", – добавил Азаматов.

Адвокат отметил, что Джеппаров добивался встречи с фельдшером СИЗО около месяца.

"Считаю такое бездействие со стороны СИЗО города Шахты пытками по Джеппарову, которые уже привели к проблемам со здоровьем. Очевидно, защита Джеппарова будет реагировать на такие нарушения прав человека, связанные с получением надлежащей и квалифицированной медицинской помощи в условиях СИЗО", – заявил адвокат.

На днях украинский омбудсмен сообщила, что у Джеппарова появилась опухоль.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир». Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров – к 18 годам, Эмир-Усеину Куку – к 12, Вадим Сирук – к 12, Арсен Джеппаров – к 7 и Рефат Алимов – к 8 годам.

Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Напоминаем, российские силовики задержали Арсена Джеппарова, а также Рефата Алимова, Эмир-Усеина Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Сирука в феврале-апреле 2016 года в Ялте, обвинив в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Укринформ сообщал, что адвокат Айдер Азаматов сделал заявление, что в Арсена Джеппарова за ушами появились два типа фурункулов, из-за которых он страдает от сильной боли.

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Хизб-ут-Тахрир, Арсен Джеппаров.
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