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Суббота, 18.01.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Значение имени Григорий: "Бодрствующий", "не спящий".

В детстве Григорий делает все, чтобы не огорчать родителей: беспрекословно выполняет все, что сказано, хорошо учится. Но все-таки в его характере присутствует некоторая неусидчивость и нетерпеливость. Иногда эти качества преобладают над остальными и мешают ему принимать правильные решения.

Внешне всегда опрятен и аккуратен. Привлекает внимание окружающих, хорошо уживается в коллективе, благодаря своей общительности.

Своему физическому состоянию и занятиям спортом Григорий уделят мало внимания, считает это ненужным. Постоянно развивается умственно, старается получить все новые и новые знания.

Шутить с Григорием следует осторожно. Хоть у него и хорошее чувство юмора, если его заденет та или иная шутка, он не обидится, он просто взорвется. Старается занимать руководящие должности, так как не потерпит, чтобы командовали им.

Григорий не требователен к женщинам. Выберет себе в жены любую понравившуюся, не обращая внимания на статусы. Главное, чтобы та умела поддерживать домашний уют.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Григорий: Гриша, Гришака, Гриня, Горя, Гришуня, Гришуня.

Поздравление

Гриша, пускай в этот светлый денек

Радость в душе твоей ярко сияет!

В глазах пусть горит заводной огонек

И сбудется все, чего сердце желает!

 

Всегда будь силен, активен, здоров,

Желаю тебе улыбаться почаще!

От счастья взлетай выше всех облаков

И будь всегда искренним и настоящим!

Девиз Григория по жизни —

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.

 

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремлённым и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

 

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

Григорий, я Вас поздравляю,

Желаю удачи в делах.

Пусть будет всегда неизменно

Улыбка на Ваших устах.

 

Пусть дом будет Вашей опорой,

Пусть Вас уважают в семье,

Любовь будет крепкой и долгой,

Покой будет в вашей душе.

Поздравляю с праздником

Я тебя, Григорий,

Я желаю, чтоб ты в жизни

Мог с судьбой поспорить,

Чтобы сам ты диктовал

Ей свои законы,

На колени не вставал

И не бил поклоны.

Пусть решаются проблемы

Пусть все удается,

Пусть судьба твоя сама

Под тебя прогнется.

У девчонок от тебя

Напрочь сносит крышу.

Обаятельный парнишка,

Наш красавчик Гриша.

 

Мы тебе любви желаем

Верной и глубокой.

Чтобы в жизни никогда

Не был одиноким.

С днем рождения 18 января: лучшие поздравления своими словами, открытки

Так много хочу я тебе пожелать,

Григорий, всегда будь успешным и сильным,

Чтоб место под солнцем ты смог отыскать

И жил, как король, всем на зависть красиво!

 

И деньги чтоб липли к рукам, как магнит,

И с бешенной наглостью лезли в карманы,

Здоровье чтоб крепло твоё, как гранит,

И счастье кружило тебя постоянно!

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