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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 января
10:54 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Обычно на Крещение в дом приглашали знакомых и родственников, устраивали пышные застолья.

19 января освящалась вода – люди ходили на службу в храмы или же проводили время в молитвах у родников и рек. Считалось, что вода, освященная в этот день, обладает волшебной силой. Поэтому, крещенской водой поили больных, освящали ею дома, ульи, земельные участки и хозяйственные постройки.

19 января один из важнейших церковных праздников в православной церкви. В этот день христиане вспоминают одно из самых значительных событий, описанных в Библии: Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан. Именно во время этого обряда открылись небеса, и Святой Дух в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба раздался голос: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение". Это и было знамение о том, что Иисус, действительно, является спасителем, которого все ждали. Освящение воды – самая главная традиция, которой придерживались на 19 января. Считается, что такую воду можно использовать очень долго – она не подвержена порче.

Обычно на Крещение ударяли сильные морозы, но считалось, что после этого холода пойдут на спад, а солнце повернет свой ход к весне.

Народные приметы 19 января

Люди, принявшие крещение в этот день – самые счастливые.

Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке. Сватовство в Крещение также является хорошим знаком.

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Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет урожайным.

Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное половодье.

Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет засушливым.

Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет хороший урожай.

Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не предвидится.

Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив. В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит.

Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету.

Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб будет густым (темным).

Если в полдень 19 января облака стали синими, значит, можно ожидать хорошего урожая.

Если в Крещенье метет метель, значит, подобная погода продлится до конца зимы.

Полный месяц – к сильному половодью весной.

Народные приметы на Крещение Господне 2020
Народные приметы на Крещение Господне 2020Читать полностью

Если собаки долго лают, то охотники могут рассчитывать на хорошую добычу в нынешнем году.

Считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, а потому, о чем помолится человек – это обязательно сбудется.

Пасмурная погода по примете 19 января сулит богатый урожай хлеба.

Искупаться в проруби на Крещение – очищение от болезней и горестей на весь будущий год.

Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж в этом году. Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год.

Если напоить скот крещенской водой, то он будет хорошо плодиться.

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Праздник, Традиции, Приметы, Крещение Господне, Обряды, 19 января, Какой завтра праздник, Крещение Господне 2020.
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