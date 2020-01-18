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Дети из "украинского Нью-Йорка" прислали подарок Зеленскому

Дети из "украинского Нью-Йорка" прислали подарок Зеленскому
18:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский похвастался подарком из "украинского Нью-Йорка".

Дети из прифронтового поселка Новгородское Донецкой области, которое называют украинским Нью-Йорком, подготовили президенту Владимиру Зеленскому подарок.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

На фото, опубликованному Зеленским, видно, что ему подарили пряник в форме Украины.

"Получил подарок от деток из украинского Нью-Йорка. Так и до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины — доказательство того, что местные детишки знают: наша страна целостная, неделимая и единая", − написал он.

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Президент сфотографировался с коробкой с открыткой и пряником, чем вызвал нешуточный ажиотаж на своей странице. Украинцы с удовольствием комментируют, кто-то оставляет множество вопросов относительно войны и мира, Гончарука и Порошенко, а кто-то радуется вместе с Зеленским хорошему подарку от детей.

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Новгородское — поселок городского типа Донецкой области, подчинен Торецку. Расположен на реке Кривой Торец в 10 км от Торецка и в 38 км от Донецка. До 1951 года он носил название Нью-Йорк.

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Донецкая область, Владимир Зеленский, Новгородское.
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